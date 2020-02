Kılıçdaroğlu suikast sanığı Oğuzhan Korkmaz: Eylemin adı 'Yalnız Kurt'

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun öncülüğünde yapılan \'Adalet Yürüyüşü\'ne, kiraladıkları araçla saldırı planı yaptıkları iddiasıyla aralarında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Oğuzhan Korkmaz\'ın da bulunduğu tutuklu 5 sanığın Kayseri\'de yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Korkmaz, \"Genellikle samimi sıcakkanlı, insanlara iyilik yapmayı seven bir insanım. Eylemin ismi, Yalnız Kurt\'tu. İsminden de anlaşılacağı üzerine bu bireysellik gerektiren bir eylem\" dedi. Kocaeli\'den yetkisizlik kararıyla Kayseri\'ye gönderilen davada savcı, tüm sanıkların \'Anayasayı ihlal\' ve \'tasarlayarak adam öldürme\' suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun 15 Haziran 2017\'de başlattığı \'Adalet Yürüyüşü\'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz ve 6 kişi gözaltına alındı. Kayseri polisinin derinleştirdiği soruşturma kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, şüpheliler \'Zekeriya\' kod adlı Oğuzhan Korkmaz ile Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel\'in soruşturma evrakı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi de yetkisizlik kararı vererek, dosyayı tekrar Kayseri\'ye gönderdi.

SANIKLAR 2\'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde davanın ikinci duruşması yapıldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Adalet Yürüşü\'ne saldırı planladığı iddia edilen tutuklu sanıklar Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel ile avukatları ve Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Celal Çelik ile CHP İl Başkanı Ümit Özer ve Parti yönetiminden Zeki Gümüş ve bazı partililer duruşma salonunda hazır bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Celal Çelik, sanıkların cezalandırılmalarını isteyerek, \"Her 5 sanıkta olaya katılmış, DEAŞ emirinden aldıkları talimatla gerekli hazırlıkları yapıp, araç temin ettikleri, fikir birliğine vardıkları sabit hale gelmiştir. Sanıkların DEAŞ üyesi oldukları sabittir. Cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak, verilmesini her hangi bir indirim yapılmamasını istiyoruz\" diye konuştu.

SAVCI 2 AYRI SUÇTAN CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıkladı. Savcı, sanıkların DEAŞ yapılanması içinde Kayseri\'de ayrı bir yapılanmaya gittikleri, \'Zekeriya\' kod adlı Oğuzhan Korkmaz\'ın kentteki faaliyetleri yürüttükleri, örgüte eleman kazandırıp, örgütün iletişim programını kullanmaları, kentte örgütsel toplantı yaptıkları, örgütsel olduğu iddia edilen bir videonun olması, bazı sanıkların Suriye\'ye gitmeleri, sosyal medya paylaşımları, kentte örgüt adına yapılanma içinde olan sanıkların ses getirecek bir eylem planmaları yaptıkları, bir arayış içinde oldukları, teknik izleme kararlarının dosyada mevcut olması, sanıklardan Oğuzhan\'ın bir firmadan kiralık minübüs kiraladığı, örgütsel iletişim programı ile Emre Emre ile sürekli irtibat halinde olduğu, sanıklardan bazılarının AK Parti İl binasından parti bayrağı ve flamalari aldığı, Kocaeli\'ye araçla hareket edildiği, teknik izleme ile D-100 karayolunda yakalandığı, sanığın eyleminin DEAŞ\'ın daha önceki eylemlerinde kullanılan benzer bir araçla hareket halinde olduğu ve Kocaeli sınırına kadar eyleminden vazgeçemediği, kanaati ile sanıkların birbiriyle irtibatları, Kayseri içinde örgüt adına yapılanma oluşturmaları ve olay tarihine kadar irtibatlarını birbiriyle hiç kesmedikleri ve eylemi birlikte gerçekleştirdikleri kanaatine vararak, \'Anayasayı ihlal\' ve \'tasarlayarak adam öldürme\' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

\'EYLEMİN İSMİ YALNIZ KURTTU\'

Tutuklu sanıklardan Oğuzhan Korkmaz, \"Genellikle samimi sıcakkanlı, insanlara iyilik yapmayı seven bir insanım. Eylemin ismi, Yalnız Kurt\'tu. İsminden de anlaşılacağı üzerine bu bireysellik gerektiren bir eylem. Olaydan 1 gün önce Emre Emre\'ye bahsettim. Diğer arkadaşlarım konudan habersiz, alakaları da yok. Oturup, sohbet ettiğim günlük hayattan insanlar\" ifadelerini kullandı.

Emre Emre\'nin kendisini uyardığını da ifade eden Korkmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Emre, \'İnsanlar arasında müslüman olur, masum olanlar vardır\' dedi. Ben de muallakta kaldım. Kafamda bir sürü soru vardı. Kornaya basıp, gidecektim belki de. Hiç kimseden mal mülk istemedim. Bana bunlarda vaat edilmedi. Peygamberim evliyayim demiyorum. Allah\'ın yarattığı basit bir kulum. Kainatı yaratan Allah\'tır. Yeryüzü Allah\'a aittir. Yer yüzünde sadece onun emir ettiği kanunlar uygulanmak zorundadır. İnsanlara, aileme, akrabalarima ve kentteki vatandaşlara broşürlerle Kur\'an ayetlerini anlatmaya çalıştım.\"