Kılıçdaroğlu: Sözde değil özde milliyetçiyiz; kimseye boyun eğmeyiz

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, serbest bırakılan Rahip Andrew Brunson kararına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu, "Brunson'ın serbest bırakılacağını biz Amerikalılardan duyduk" dedi. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Türkiye'nin onuruyla ve haysiyetiyle oynayan bu hükümete destek vermeyi sürdürecek misin?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Bizim 6 okumuzdan birinin milliyetçiliktir, kimseye boyun eğmeyiz" dedi.

Konuşması boyunca milliyetçiliğe vurgu yapan Kılıçdaroğlu, sözlerini, "Biz halkın partisiyiz. Sarayın partisi değiliz. Birilerinin önünde diz çöken parti değiliz. Biz birilerinin yaptığı gibi sözde milliyetçi değiliz. Biz gerçekten milletn çıkarlarını gözeten milliyetçi bir partiyiz" diyerek sonlandırdı.

Sağlıktaki şiddet olaylarına da değinen Kılıçdaroğlu, tüm parti liderlerine seslenerek, "Bütün partilerin genel başkanlarına sesleniyorum sağlıkta şiddete son vermek istiyorsak bu konuda el birliği yapalım" dedi. Kılıçdaorğlu, CHP'li milletvekillerinin konu hakkında soru önergesi verdiğini ifade ederek, sağlıkta şiddet hakkında kanun çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bir yarayı saracağız, kimsenin burnu kanamadan, bunun yapılması Suriye için de Türkiye için de Avrupa barışı için de çok önemlidir. Suriyelileri memleketlerine gönderecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

"Sağlıkta şiddet giderek artıyor. 83 yıllık cumhuriyette 1 hekim şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak 16 yılda şiddet nedeniyde hayatını kaybeden hekim syaısı 16. Şiddet vakası ise 23012-2018 arası 6 bin 385.

"Bu konu parlamentonun da gündmeine gelmiş 2013'te kjurul kurulmuş. Aradan5 yıl geçiyor tek bir şey yapılmış değil. Bu konuda arkadaşalrım önerge verdiler. Ama TTB'nin istediği kanun teklifini getirmek. Bütün partilerin genel başkanlarına sesleniyorum sağlıkta şiddete son vermek istiyorsak bu konuda el birliği yapalım.

"Yalan bütün inançlarda günahtır. Bir belge önüme geldiğinde hemen o belgeye sarılmam. O belge doğru mudur yanlış mıdır onu da araştırırım ondan sonra milletin karşısına çıkarım. Belki sahtedir. Benim huyum, ahlakım, inancım, topluma saygın böyle. Bir tane belge olsa gene neyse. Bakın, Gazi Üniveristesi örnek vermiştim, belgelerini göstermiştim. Ordu Devlet Hastanesi belgesi de burada. 'Aciliyet arz eden vakalar hariç kalp kapak ameliyatlarını yapmayın' diyor. Devleti yöneten kişilerin ahlaklı olması lazım. Devlet yönetiminde her zaman ciddiyet gerekir.

"Şimdi ben sormak sitiyorum kim yalan söylüyor? Bne Adalet ve Kalkınma Partisine oy veren vatandaşlarıma sormak istiyorum kim yalan söylüyor? O zaman bu belgenin altına imza atanları görevdne alın. Erdoğan'a yalan söylemek yakışıyor ama o makama yakışmıyor. Çünkü Erdoğan için yalan söylemek kahvaltı yapmak gibi bir şey.

Rahip Brunson tepkisi

Eğer devlet vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayamıyorsa, baskıcı bir devlete dönüşür. O zaman devlet hukuk devleti olmaktan çıkar, organize suç örgütü olur. Devleti yöntenler yanlış olmadığı sürece başkasının işine karışmamalıdır. Bu papaz işi var ya, Türkiye'nin nasılyönetildiğine bakın. 'Papaz casus, ajan, terörist' dediler. Şimdi Brunson'un Türkiye cephesine bakıyoruz, ne oldu?

11 Ocak'ta Erdoğan diyorki, "Bu fakir bu görevde olduğu sürece bu teröristi alamazsın" Brunson şu an nerede? 11 Ağustos'ta "Tehdit ediyor yarın saat 18:00'e kadar göndereceksiniz. Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye Türkiye!" Ee ne oldu? Brunson'u gönderdin. Senin sayende oldu bunlar. Polis Akademisi'nde "Ver papazı al papazı" diyor. Bizdeki gitti neyle? Özel uçakla gitti. Utanmasalar devlet töreniyle göndereceklerdi. Ne oldu da verdin? Sen Türkyie Cumhuriyeti Devleti'nin onuru ve şerefiyle nasıl oynarsın?

Erdoğan'a Brunson sorusu

Ne müzakaresi yaptınız. Ya Trump doğruyu söylüyor, sen yalan söylüyorsun. Y asen doğru söylüyorsun, Trump yalan söylüyor. Ama hep Trump'ın dediği çıktı. Sen Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin iradesini Trump'a teslim ettin. Senin yatacak yerin yok.

Yok mahkeme karar vermiş. Geçiniz, geçiniz. Trump kime teşekkür ediyor. Mahkemeye değil sana.

"Papaz özel uçakla gitti, utanmasalar devlet töreni

yapacaklardı, hani terörist diyordun, ajan diyordun, ne oldu da verdin?

"Gizli tanık rezaleti"

"Devletin nasıl yönetildiğine bakın. Papaz casus ajan terörist dediler. 'Dua' lakaplı bir gizli tanıkla başladı. Gizli tanık rezaleti yaşadık. Brunson'ın Türkiye cephesine bakıyorum. Ne oldu? 11 Ocak'ta Erdoğan 'Sen bunu (Gülen'i) vermiyorsa bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın' diyor. Erdoğan fakir mi?

"Bu gizli tanıklara ne yapıldı? Neden yargıyı aldatmaktan ötürü hapse aıtlmadı? EN büyük zararı kim gördü? Adalet gördü. Ve Brunson'ın serbest bırakılacağını önce Amerika'dan duyduk. 12 Ekim'de Tweet attı. 'Brunson evine dönüyor' diye. Bu kimin ayıbı? Türkiye'yi nasıl bu hale getiriyorlar.

Bahçeli'ye: Bu hükümete destek vermeyi sürdürecek misin?

"Bahçeli'ye sesleniyorum. Türkiye'nin onuruyla ve haysiyetiyle oynayan bu hükümete destek vermeyi sürdürecek misin?

Krizden kimelr etkilenmez?

"Ne enflasyondan ne krizden hiçbir şeyden etkilenmeyen iki kesim var. Biri Saray, diğeri beslemeleri. Saray'ın bir önceki aya göre 3 kat arttı bütçesi.

"İşsiz saysıı 7 milyona yakşalıyor. 2 Milyona yakın işsiz üniversite mezunu var. İşsiz insan canlı bomba gibidir. Nasıl geçinecek, hayatını nasıl disipline edecek, geleceğe nasıl umutla bakacak. Saray'da oturanların keyfi yerinde, üniveriste bitirmiş gencecik kızımız işsiz. Bunun hesabının sorulması laızm.

"Efendim diyor ki asgari ücretin altında çok az aylık alan var. Bugün söylemiş Erdoğan. Asgari ücretin altında emekli aylığı alan milyonalrca insan var.

"İşçiye ne verdikelrini bile bilmiyor çünkü Saray'dan bakıyor."

"Türkiye bir başka sorunla karşı karşıya. Türkiye öyle bir hale geldi ki üçüncü dünya ülkelerinin operasyon yapıyor. Bir agzetec, snein ülkende nasıl öldürülür. TC. bundan sorumlu değil mi? Öldürüldü. Nereye de gömüldüğü belli değil. Ses kayıtları, görüntüler var deniyor. Hiçbiri ortada yok. Bunları nereden öğreniyoruz, Batı'dan öğreniyoruz.

İş Bankası tepkisi

"Atatürk'ün vasiyeti. Vasiyet herkesin yapabileceği bir iradedir. Mustafa Kemal Atatürk de el yazısı ile vasiyetini yazıyor. İş Bankası'ndaki Atatürk'e ait hisseleri Hazine'ye alacağım diyor. Türkiye'nin en büyük özel bankası. Şimdi o bankaya el koyacağım diyor. Kenan Evren de aynısını yaptı o da bir diktatördü sen de aynısını yapıyorsun sen de bir diktatörsün ne farkınız var? Yurtdışından gelsin yabancılar diyorlar niye gelecek? Bankayı nasıl ele geçiririz hortumlarız bunun hesabını yapıyorlar. Her mücadeleyi yapacağız hukuk zemininde. Türkiye sahipsiz bir devlet değildir.

"Sözde değil özde milliyetçiyiz"

"Her mücadeleyi yapacağız. Türkiye sahipsiz değildir. Baskı ve şiddet bizi yıldıramaz. Mahkemeleriyle bize her türlü şeyi yapıyorlar. Bunların hepsi vız gelir tırıs gider. Çünkü biz halkın partisiyiz. Sarayın partisi değiliz. Birilerinin önünde diz çöken parti değiliz. Biz birilerinin yaptığı gibi sözde milliyetçi değiliz. Biz gerçekten milletn çıkarlarını gözeten milliyetçi bir partiyiz."