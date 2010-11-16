-KILIÇDAROĞLU, SOSYALİSTLERLE AB ÜYELİĞİNİ GÖRÜŞTÜ PARİS (A.A) - 16.11.2010 - Sosyalist Enternasyonal Konseyi toplantısı için Paris'te bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'daki Sosyalist Parti'nin önemli isimleriyle biraraya geldi. Sosyalist Parti'nin konsey delegelerine verdiği resepsiyona katılan Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Laurent Fabius, eski dışişleri bakanlarından Hubert Vedrine, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Martine Aubry ve Sosyalist Parti'nin geçen seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayı Segelone Royal ile görüştü. Görüşmede, CHP ve Sosyalist Parti arasındaki ilişkilerini geliştirilmesi ve Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile ilgili gelişmeler değerlendirildi. Alınan bilgiye göre, Royal Kılıçdaroğlu'na, geçen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nicolas Sarkozy'ye karşı Türkiye'nin AB üyeliğini savunduğunu hatırlattı. Royal, konu ile ilgili Fransa'daki tartışmalara atıfta bulunarak, kendisinin Türkiye'nin üyeliğini savunan bu tavrının, "belki de seçimi kaybetmesine neden olan faktörler arasında yer aldığı" mesajını verdi. Royal, Türkiye'de uluslararası kadın konferansı düzenlenmesini önerdi ve bu toplantıya katılmaktan büyük memnunluk duyacağını ifade etti.