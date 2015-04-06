Kılıçdaroğlu sosyal medya yasaklarını sosyal medya üzerinden eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter ve YouTube’a erişimin engellenmesiyle ilgili Twitter'daki kişisel hesabından yorumda bulundu. Sebebi ne olursa olsun özgürlüklerin kısıtlanmasının ülkeye zarar vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

“Vatandaşın bilgi erişimi ve ifade özgürlüğü bir kez daha engelleniyor. İktidarınızı yasakların arkasına saklanarak mı koruyacaksınız? Elektrikleri de kesseniz, sosyal medya erişimini de engelleseniz bilgi edinme ve ifade özgürlüğünü asla engelleyemezsiniz. İletişim ve teknoloji çağında, sebebi ne olursa olsun çağ dışı yöntemlerle özgürlüklerin kısıtlanması ülkemize sadece zarar getirir. Siz yasakladıkça daha çok tweet atılıyor, hala farkında değil misiniz?”