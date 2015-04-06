T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu sosyal medya yasaklarını sosyal medya üzerinden eleştirdi

'Siz yasakladıkça daha çok tweet atılıyor, hala farkında değil misiniz?'

06 Nisan 2015 22:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter ve YouTube’a erişimin engellenmesiyle ilgili Twitter'daki kişisel hesabından yorumda bulundu. Sebebi ne olursa olsun özgürlüklerin kısıtlanmasının ülkeye zarar vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde: 

“Vatandaşın bilgi erişimi ve ifade özgürlüğü bir kez daha engelleniyor. İktidarınızı yasakların arkasına saklanarak mı koruyacaksınız? Elektrikleri de kesseniz, sosyal medya erişimini de engelleseniz bilgi edinme ve ifade özgürlüğünü asla engelleyemezsiniz. İletişim ve teknoloji çağında, sebebi ne olursa olsun çağ dışı yöntemlerle özgürlüklerin kısıtlanması ülkemize sadece zarar getirir. Siz yasakladıkça daha çok tweet atılıyor, hala farkında değil misiniz?”

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğlutwitteryoutubeengellemechp genel başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24