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Kılıçdaroğlu sonuç ne olursa olsun konuşacak

CHP seçim sonuçlarını Parti Genel Merkezi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde büyük bir heyecanla izliyor.

12 Haziran 2011 03:00

T24 - CHP seçim sonuçlarını Parti Genel Merkezi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde büyük bir heyecanla izliyor. Saat 19.45'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu da Parti Genel Merkezi'ne geldi. Sonuçlar ne olursa olsun Kılıçdaroğlu genel merkezin bahçesine kurulan kürsüden partililere hitap edeceği söylendi.  

CHP'nin seçim koordinasyon merkezi

100 kişilik bir ekip seçim sonuçlarını anı anına izliyor. Anında CHP örgütlerinden gelen sonuçlar dev ekrana aktarılıyor. Parti Genel merkezinin bahçesine dev bir ekran kuruldu. Vatandaşlar da dev ekrandan seçim sonuçlarını izliyor.  CHP örgütünün geçtiği sonuçlara göre partinin şu andaki oy oranı yüzde 27....  

CHP'nin seçim koordinasyon merkezi

Çıkan illerde CHP önde ise alkışlarla karşılanıyor.  En çok alkışlanan il Tunceli. Tunceli'de CHP 2 vekil çıkarıyor gözüküyor. 

CHP, Hukuk Komisyonu kurdu. Komisyon gelen itirazları değerlendiriyor.  

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması için bir kürsü hazırlanmış. Kılıçdaroğlu seçim sonucu ne olursa olsun o platforma çıkıp konuşma yapacak. 


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