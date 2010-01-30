Kılıçdaroğlu: Sol yok, biz de sağa gidiyoruz

T24 - Özeleştiri yapan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, sol olmadığı için kendilerinin de sağa kaydığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Sağımız güçlü bu yüzden sağa doğru gidiyoruz. Çünkü oy alacağız'' dedi.



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ Mezunlar Derneği Sivil Toplum Komitesi'nce düzenlenen ''Muhalefet Ne Kadar Etkin'' konulu söyleşiye katılarak, soruları yanıtladı.



Oy oranının artabileceğini fakat iktidar olunamamışsa bunun bir başarı kabul edilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin halk nezdinde başarısız görünmesinin sebebinin de ''yapılan muhalefetin halka ulaştırılamaması'' olduğunu kaydetti.



CHP'nin etkin bir muhalefet sergilediğini, bir çok yasanın CHP'nin açtığı davalar nedeniyle Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bizim muhalefetimiz AKP'yi o kadar yıldırdı ki AKP yasaların arkasından dolanmaya başladı'' dedi.





AK Parti'nin toplumun sesine kulaklarını tıkadığını, Tekel işçilerinin feryadını duymadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



Onlar sokağı gördü





''Tekel işçileri aslında yeni bir hak talep etmiyor, mevcut haklarının sürmesini istiyor. Bu arada, Tekel işçisi, solun emeğin yanında olduğunu, sınıf bilincinin ne olduğunu, onları sömüren bir iktidarın kendilerini nereye taşıdığını öğrendi.



Sol da sokağı göremedi. Oturduk sıcak evlerimizde gazete okuduk. Ankara'da sosyolojik uçurumlar var. Ankara'nın öbür tarafına gidelim dedik mi? Altındağ'da bir aileye misafir olduk mu, onları misafir ettik mi? Onlar bunu yapıyor, biz yapmıyoruz. Rahata alıştık, tatillere gidiyoruz.''



Yağtığı ile söylediği farklı





Parlamentoda her şeye muhalefet etmediklerini, toplumun yararına olacak yasal düzenlemelere CHP'nin de destek verdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''İşimiz çok zor, öyle bir iktidar var ki 'demokrasi, kardeşlik, hukuk, hukukun üstünlüğü' diyor ama yaptığı ile söyledikleri farklı'' diye konuştu.



İlk iş medyayı düzeltmek





Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk iş olarak ''medyayı düzelteceklerini'' belirterek, ''besleme ve yandaş basına'' son vereceklerini, medya patronlarının devlet ihalelerine girmesini engelleyeceklerini ve sendikalaşmayı sağlayacaklarını anlattı.



Parti üyeleri militanlaşmalı





Kılıçdaroğlu, bir siyasi partinin genç kadroları olmazsa geleceğinin de olmayacağını ifade ederek, ''Siyasal partinin üyeleri militanlaşmalı, militan gibi çalışmalı. Militanlaşma da gençlikle yakalanır'' diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de CHP dışındaki sol öldü. Sol yok, sağımız güçlü bu yüzden sağa doğru gidiyoruz. Çünkü oy alacağız, kimden alacağız'' diye konuştu.



Tüzük değişikliği







CHP'nin gelecek ilk kurultayında tüzük değişikliği yapacağını ve CHP'nin bu değişiklikle güç kazanacağını ifade eden Kılıçdaroğlu'nun bu sözü salonda bir süre alkışlandı.



Kalpazandan Başbakan olmasın diye...





CHP'nin iktidara gelmesi halinde ''Siyasi Ahlak Yasası''nı çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Siyasi Ahlak Yasası'nı mutlaka çıkaracağız. Naylon faturacıdan maliye bakanı, Ali Dibocu'dan adalet bakanı, kalpazandan da başbakan çıkmasın diye...'' dedi.