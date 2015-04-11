Kılıçdaroğlu: Siyasete giren insanın başarıyı hedeflemesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'nun Gerde ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde partililer ve bölgede çalışan işçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Aday listesine alınmayan ancak kalp spazmı geçiren Mustafa Baysan'ın yerine Umut Oran'ın Mersin'den aday gösterileceği iddiasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlar konuyu değerlendiriyorlar, bakıyorlar. İl başkanımız orada, milletvekilimiz orada, diğer arkadaşlar orada. Oturulup konuşuluyor bakacağız ona. Tabi bu arada sağlık sorunu yaşayan dördüncü sıra arkadaşıma da geçmiş olsun dileklerimi ileteyim" dedi.

'Başarısız olanın siyaseti bırakması doğal bir durum'

Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçimleri kazanamaması durumunda görevini bırakacağını açıklamasıyla ilgili olarak sorulan soruyu, "Bu gayet doğal arkadaşlar. Siyasete giren insanın başarıyı hedeflemesi lazım. Eğer başarısız olursa siyaseti bırakması lazım. Bu gayet doğal bir şey" diyerek cevapladı.



Gazetecilerin, "Peki siz bırakır mısınız?" sorusunu ise Kılıçdaroğlu şu şekilde cevapladı:



"Gayet doğal olduğunu söyledim arkadaşlar. Doğal olan bir şey hepimiz için geçerli. Başarı sadece siyasette değil, diğer alanlarda da geçerli. İş dünyası, medya ve diğer alanlarda da geçerli. Hedef nedir başarıyı yakalamaktır. Başarısız olursanız ayrılırsınız. Yeni insanlara verirsiniz."

'Benim hedefim, bu ülkeyi doğru dürüst bir yerlere taşımak, güzel Türkiye’yi inşa etmek'

Türkiye siyasetinin en büyük sorunun ahlakın olmaması olduğunu söyleyen Kılıçdaroğu, işçilerin çalışma koşullarına da dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının devamı şu şekilde:

"Türkiye insan açısından çok zengin bir ülke. Dürüst siyasetçilerimiz var. Siyasette ahlakı esas kıldığımız zaman Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Türkiye’nin esas sorunu siyasette ahlakın olmamasıdır. Ahlakı egemen kılmamız lazım. Türkiye’nin sorunlarına kilitlenmemiz lazım. Boşu boşuna enerjimizi günlük olaylarla kaybetmememiz lazım. 21’inci yüzyıl Türkiye’sinde artık bizim bilgi toplumundan bahsetmemiz lazım. Üniversitelerin bilgi öğretmesi lazım. İşsizliğin olmaması lazım, yoksulluk olmaması lazım. Bunların Türkiye’de tamamen hiç konuşulmaması lazım. Buraya işçileri ziyarete geldik, sigortalı olan var, olmayan var. Baktığınız zaman insani koşullar çok az orada. Siz gazetecisiniz bakıyorsunuz görüyorsunuz. Yeni kurulan bir yer değil burası, tarihi bir yer. Burada kanser vakalarının da yaygın olduğu söyleniyor. Sonunda hepimiz insanız. Bizim fabrikalar kapansın diye bir düşüncemiz yok. Fabrikalar elbette açılmalı ve işçiler çalışmalı. İşçiler sigortalı olmalı ve yasal haklarını kullanabilmeliler. Günlük kavgalarla siyaseti bir yere taşıyamayız, ülke kaybediyor bundan. Benim hedefim bu. Bu ülkeyi doğru dürüst bir yerlere taşımak, güzel Türkiye’yi inşa etmek."

Kılıçdaroğlu polisleri de ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 170’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, polislerin gününü kutladı. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile birlikte Emniyet Müdürü Veli Gözütok’la makamında bir süre sohbet etti.Kılıçdaroğlu polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra İstanbul’a gitti.