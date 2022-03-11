Kılıçdaroğlu Siverek'te söz verdi: İktidarımızda il olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir tarafa not edin. 'Kılıçdaroğlu söz verdi' deyin 'İktidar olduğunda Siverek il olacak' deyin. Bu sözü verdik bunu bir tarafa yazın" dedi.

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geçti.

Kılıçdaroğlu, Siverek'te Üye Katılım Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Sivereklilerin il olma talebini bildiğini ifade ederek, "İl olma talebi konusunda dernek kurduğunuzu da biliyorum. Bu mücadelenin uzun süredir verildiğini de biliyorum. Bir tarafa not edin. 'Kılıçdaroğlu söz verdi' deyin 'İktidar olduğunda Siverek il olacak' deyin. Bu sözü verdik bunu bir tarafa yazın. Kılıçdaroğlu halk adamıdır. Kılıçdaroğlu dava adamıdır, garibanların yanındadır. Kılıçdaroğlu eğer bir kişi 'Ben haksızlığa uğradım' diyorsa onun yanındadır. Hakkın, adaletin, hukukun yanındadır" diye konuştu.

Halk TV'den yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

Önce böylesine güzel bir ortamda beni ağırladığınız için hepinize yürekten teşekkür ederim. Bir araya gelmeyi, kucaklaşmayı, helalleşmeyi unutmuştuk buraya kucaklaşmak, barışmak, huzur ve kalkınmak için geldim.

Siverek'i biliyorum. Bölgedeki önemini, ağırlığını, taleplerini de biliyorum. İl olma talebimiz var dedi. İl olma talebi konusunda dernek kurduğunuzu da biliyorum. Bu mücadelenin uzun süredir verildiğini de biliyorum. Bir tarafa not edin. 'Kılıçdaroğlu söz verdi' deyin 'İktidar olduğunda Siverek il olacak' deyin. Bu sözü verdik bunu bir tarafa yazın. Kılıçdaroğlu halk adamıdır. Kılıçdaroğlu dava adamıdır, garibanların yanındadır. Kılıçdaroğlu eğer bir kişi 'Ben haksızlığa uğradım' diyorsa onun yanındadır. Hakkın, adaletin, hukukun yanındadır.

İl Başkanımız konuşurken biraz heyecanlıyım dedi. Hepimiz heyecanlıyız. Bu heyecanlı ortamda birlikteyiz. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. Sorunu çözmek istiyoruz. Sorunları aşmak için buradayım. 3 gündür Diyarbakır'dayım. Daha önce de Şanlıurfa'daydım. Şanlıurfalılarla kucaklaştık, Diyarbakırlılarla kucaklaştık şimdi Siverekliler ile kucaklaşıyoruz. Sizin terinizi koklamak benim için onurdur.

Başkanımız tebessüme ihtiyacımız var dedi. Tebessümü, kucaklaşmayı, barışı unuttuk. Huzuru, unuttuk. Bir karabasan gibi üstümüze çöktüler. Gencecik işsizler var. Bunları çözmek lazım. Bölgenin tarım bölgesi olduğunu biliyorum. Yıllardır GAP'a gerekli özeni göstermediklerini biliyorum. Su yok çok iyi biliyorum. Beşli çeteye dünyanın parasını verdiler o paranın yarısını verseler bugün GAP bütün Türkiye'yi besleyecekti ama yapmadılar, biz yapacağız. Allah'ın izni ve sizin oylarınızla biz yapacağız. Göreceksiniz o su bereketli topraklara akacak.

"Şanlıurfa'ya gittiğimde en çok çiftçi elektrikten şikâyet ediyor"

Şanlıurfa'ya gittiğimde en çok çiftçi elektrikten şikâyet ediyor. Söz verdim. 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz' dedim. İki milyon 300 bin arazi taşlık ekilmiyor. Allah'ın güneşi var. Güneşten ısıyı alırken bir şey vermiyorsun. Güneş tarlalarını kurarız, elektrik elde ederiz aynı zamanda artan elektriği de satarız. Erdoğan, 'Elinden tutan mı var' dedi. 6 ilde Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Diyarbakır bütün buralarda 3 milyar dolarlık yatırım yapacağız. 3 milyar dolarlık yatırımı yaptığımız zaman 5 bin megavat elektrik elde edilecek. Bu elektrikle bu 6 ildeki bütün çiftçilere elektrik ücretsiz verilecek. Erdoğan, 'Elinden tutan mı var' diyor. Benim elimi tutmazsan, istediğim teşviki verirsen, istediğim taşlık arazileri tahsis edersen, elektrik dağıtım şirketlerine verdiğin hakkı bu şirkete de verirsen söz veriyorum 5 bin megavat gücünde elektrik elde edilecek ve bütün çiftçilere elektrik ücretsiz verilecek. Yiğit adam sözünde durur dimi? Siverek'ten bir kez daha sesleniyorum. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun. Eğer sözünün eriysen benim istediğim beş şeyi vereceksin göreceksin yatırım nasıl yapılıyor. Göreceksin çiftçiye elektrik nasıl ücretsiz veriliyor.

3 milyar doları Diyarbakır'da açıkladığımda Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı 'Ben de bu şirkete ortak olmak istiyorum' dedi. 10 büyük belediyemiz bu şirketin ortağı olacak. Eğer arzu ederlerse bütün çiftçiler bu işin ortağı olacaklar. Bu yetkiyi bize vermeyecekler çok iyi biliyorum. Çünkü doğalgaz lobisi ile kömür lobisi bunlara izin vermeyecek. Beşli çeteye verdikleri imkanı vermeyecekler çok iyi biliyorum. Türkiye'nin tarımda söz sahibi olması bizim ortak çalışmamıza bağlıdır. Benim bu vaatlerimi iktidarda hayata geçirmek sizin yapacağınız bir şey. Bu kardeşinize güveneceksiniz. Benim saraylarda gözüm yok. Vatandaş gibi yaşarım vatandaşa hizmet ederim.

Bu kardeşiniz Adalet Yürüyüşü'nü boşuna yapmadı. Hep birlikte savunacağız. Beraber, bir arada... Gençlerimiz işsiz. Güneş tarlalarını kurduğumuz zaman 650 bin kişi iş sahibi olacak. Adaleti ve bereketi göreceksiniz. Adaleti ve bereketi bu topraklara getireceğiz.

Karamsar bir atmosfer var Türkiye'de farkındayım. Umutsuzluğa kapılma hakkımız yok. Biz kendi irademizle Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. 6 parti birleştik Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz. Bir araya gelemez diyorlardı bir araya geldik. Şimdi diyorlar ki 'Bir araya geldiler ama bunlar Türkiye'yi yönetemezler' diyorlar. Vallahi de billahi de bu haramzadelerden çok daha güzel Türkiye'yi yönetiriz. Haramilerin saltanatına son vereceğiz.

Evet geç kaldık. Evet buralara yeteri kadar gelmedik. Sofranıza oturup çayınızı içmedik. Kabahat bizde. Sizde kabahat hiç yok. Bugüne kadar bize oy vermediyseniz kabahat bizdedir. Onun için diyorum kusura bakmayın, kabahat bizdedir.

Çiftçi üretmezse millet aç kalır. Bu bereketli topraklarda üretmezsek neyi üreteceğiz. Buğday ilk burada bulundu. Bu coğrafyanın değerini, önemini biliyor muyuz? Sular boşuna akıyor. Çiftçi ne üretirse üretsin bir maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Çiftçi asla zarar etmeyecek.

Devleti yönetemiyorlar. Güçleri, kapasitesi yok. En önemlisi bunlarda devlet aklı yok. İnşallah biz yöneteceğiz. Halk için yöneteceğiz."