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Kılıçdaroğlu sırılsıklam ıslandı

Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de sağanak yağmur altında kendisini şemsiyelerle bekleyen yaklaşık 2 bin kişiye seslendi

28 Mayıs 2015 15:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, sağanak yağmur altında kendisini şemsiyeleriyle bekleyen yaklaşık 2 bin kişiye seslendi. İlçe meydandan seçim otobüsünden halka seslenen Kılıçdaroğlu, ardından Çanakkale'deki son durağı olan Yenice ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, burada sağanak yağmur sürprizi ile karşılaştı.

Gök gürültüsüyle yağan yağmura rağmen şemsiye kullanmayan Kılıçdaroğlu, sırımsıklam ıslandı.

Kılıçdaroğlu'na caddedeki binaların balkon ve teraslarından da Kılıçdaroğlu'nu dinleyip, destek verenler oldu.

Türkiye'yi şaha kaldıracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sözüm söz, Kılıçdaroğlu sözü. Namus sözü" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, halkı selamladıktan sonra makam aracına geçerek Ankara'ya gitmek üzere Çanakkale Havalimanı'na geçti.

 

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