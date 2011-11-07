Kılıçdaroğlu sınır karakolunu ziyaret etti



T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Van'da Koçkıran Sınır Karakolu'nda öğle yemeğini birlikte yediği Mehmetçik ile bayramlaştı.









CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun beraberinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ile sınır karakoluna ziyarette bulunduğu bildirildi.



Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç tarafından Helikopter Filo Komutanlığı önünde karşılanan ve Mehmetçik ile bayramlaşan Kılıçdaroğlu, eşi ve CHP heyetinin daha sonra helikopter ile Koçkıran Sınır Karakolu'na götürüldüğü belirtildi.



Karakolda Mehmetçik ile bayramlaşan Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin sınıra götürülerek İran ve Irak sınır hattı hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.



Mehmetçik ile sınır karakolunda fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu'nun daha sonra Mehmetçiğin sofrasında çorba, et sote, kavurmalı pirinç pilavı, baklava ve muhallebiden oluşan öğle yemeği yediği bildirildi.



Kılıçdaroğlu, Koçkıran sınır karakoluna yaptığı bayram ziyaretinin ardından helikopterle Van'a geldi.



Dinlendiği otelde gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sınır karakoluna yaptığı ziyaretle ilgili şöyle konuştu: "Yeni karakol olduğu için son derece güvenlikliydi. Bu açıdan dışarıdan yapılacak saldırılara karşı dayanıklı. Askerlerin morali de oldukça iyiydi. Burada erler ve komutanlarıyla beraber öğle yemeği yedik. Aileleriyle nasıl görüştüklerini ve bayramlaştıklarını sordum. Telefonla irtibat kurduklarını söylediler. Mektup yazıp yazmadıklarını sorduğumda, artık mektup döneminin kapandığını söylediler. Pinpon oynuyorlar, hava güzel olursa basketbol oynadıklarını ifade ettiler."







Depremzedelerin çadır talepleri



Depremin hemen ardından Van ve Erciş'i ziyaret ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "O dönemde çadır talepleri vardı. Bunu dile getirmiştik. Çadır ihtiyacının bir an önce karşılanması önemli bir talepti. Bu son ziyaretimde, çadır taleplerinin tümüyle karşılanmadığını gördüm. Ama çadırda kalanlar, 'yarın kar yağacak hava daha da soğuyacak. Bu çadırlarda yaşama şansımız çok zayıf"

diyorlar" dedi.



Özellikle depremzede annelerin çocukları için büyük kaygı duyduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, Bir an önce konteynerlerin yapılması ve en azından kışı oralarda geçirmeleri gerekiyordu. Bu talepleri yetkililere aktardık" diye konuştu.



Bunun yanı sıra kentte işsizlik oranının yüksek olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Büyük bir işsizlik var. Bir anne, 'Ben dışarıda yatmaya razıyım, yemek de istemiyorum. Ama 2 çocuğum var, onlara iş verin. Onlar çalışsalar zaten geçiniriz' dedi. Yardımların yeterince dağıtılmadığı yönünde şikayetler var. Benim anlamayamadığım Van'da 2 ayrı merkez kurulmuş. Biri belediye, biri Valilik tarafından. Oysa tek bir merkez olabilirdi. O zaman koordinasyon sağlıklı

eşgüdümle olabilir, şikayetlerin de önüne geçilebilirdi."





"Soruma yanıt vermiş değil"



Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mektuba yönelik sorusuna da, "Mektubun içeriği benim hiçbir soruma yanıt vermiş değil. Şunu merak ediyorum; yarın Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve üst düzey yöneticileri hakkında soruşturma başlatırsa, sayın Başbakan benden özür dileyecek mi dilemeyecek mi? Bunu merak ediyorum" yanıtını verdi.





Kılıçdaroğlu, açıklamanın ardından tarifeli uçakla Van'dan ayrıldı.









