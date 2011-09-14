Kılıçdaroğlu: Şimdi merak ediyorum kim şerefsiz?

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın terör örgütü PKK yöneticileriyle yaptığı ileri sürülen görüşmenin doğrudan Başbakan'ın isteğiyle gerçekleştirildiğinin anlaşıldığını ifade ederek "Sayın Erdoğan daha önce biz bunu dile getirdiğimizde, "Görüşmeler yapılıyor' dediğimizde en ağır dille bizi suçlamıştı. "Bunu söyleyenler ispat etmezse şerefsizdir' demişti. Şimdi merak ediyorum, kim şerefsiz" dedi.





Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nin açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olduğu dönemde dönemin MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile birlikte PKK yöneticileri Mustafa Karasu ve Sabri Ok'la yaptığı ileri sürülen görüşmenin ses kaydıyla ilgili bir soru üzerine ses kaydını dinlemediğini, yasadışı dinlemenin içeriğiyle çok fazla ilgilenmeyeceğini daha önce de söylediğini belirterek şöyle konuştu:





"Ama ortaya çıkan bir gerçek var. Birinci gerçek şu; görüşmelerin doğrudan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle gerçekleştiği anlaşılıyor. Kapalı kapılar ardında kullanılan dille halkın önünde kullanılan dil arasında 180 derece fark var. Sayın Erdoğan daha önce biz bunu dile getirdiğimizde, "Görüşmeler yapılıyor' dediğimizde en ağır dille bizi suçlamıştı. "Bunu söyleyenler ispat etmezse şerefsizdir' demişti. Şimdi merak ediyorum, kim şerefsiz? O dil bir ülkenin başbakanına yakışıyor mu? Ortaya çıkan bu tablonun altındaki ezikliği nasıl giderecek acaba?"





İkinci önemli noktanın, Türkiye'nin güvenilirliğinin büyük yara almış olması olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Herkes dinleniyor. Başbakan, Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı, herkes dinleniyor. Gizlilik kavramı sadece Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için var. Onun dışındaki kişiler, gruplar, ülkeler, istihbarat örgütleri için gizlilik kavramı diye bir şey kalmamış, o anlaşılıyor. Yani Türkiye kevgire dönmüş bir ülke konumunda. Bu da bir başka acı tablo maalesef" dedi.





Ses kaydında yer alan dönemin MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'in "Habur'da hukuk ihlal edildi" sözlerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, daha önce Habur'da hukukun ihlal edildiğini ifade ettiklerini kaydederek "Demek ki kapalı kapılar ardında bizim söylediklerimizin doğru olduğu orada da ifade edilmiş" dedi. Kılıçdaroğlu, "Yasadışı dinlemelerle ilgili elinizde bilgi olduğu iddia ediliyor, var mı" sorusuna "Hayır" yanıtını verirken ses kaydının sızdırılmasının zamanlamasına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:





"Bilmiyoruz. Kim aldı bilmiyoruz, zamanlamayı niçin şimdi yaptılar bilmiyoruz, önümüzdeki günlerde neler çıkacak bilmiyoruz. Herhalde Sayın Başbakan bir açıklama yapar, biz de öğrenmiş oluruz."





Kılıçdaroğlu, başka bir soru üzerine İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in "Kara harekatı her an olabilir" sözlerini de değerlendirirken "İlginç bir hükümetimiz var. Hükümet sözcüsü konumunda olan bir bakan, Sayın Arınç çıkıyor, "Gündemimizde kara harekatı yok' diyor. Üzerinden 24 saat geçmeden bu kez bir başka bakan çıkıyor, "Kara harekatı gündemimizde' diyor. Nasıl hükümet bu? Davulla zurnayla kara harekatı mı yapılır? Nasıl bir anlayıştır bu, anlamak mümkün değil" diye konuştu