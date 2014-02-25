Kılıçdaroğlu ses kaydıyla ilgili detayları açıklayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili "Bu para kaçırmaların görüntüsü de var" dedi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ve 17 Aralık operasyonunun olduğu gün yapıldığı öne sürülen telefon konuşmalarına ait ses kayıtlarının internete düşmesinin ardından, MYK üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

'Para kaçırmaların görüntüsü de var'

Partinin Ankara'daki tüm yöneticilerinin katıldığı toplantıda, ses kayıtları iki kez dinlendi. MYK'da Başbakanlığın "ses kayıtları montaj" açıklamasına ilişkin, "Montaj olup olmadığını göreceğiz, incelensin" değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun ise ses kaydını dinlerken, konuşmaların bir yerine atıfla, "Bu ses kaydı montaj değil. Görüntülü izlendiğini de söylüyor. Bu para kaçırmaların görüntüsü de var, bunlar da ortaya çıkacaktır" dediği öğrenildi.