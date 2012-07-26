Kılıçdaroğlu: Selim Ay görevden alınmalı

İşkenceyle suçlanan polis şefi Sedat Selim Ay’ın Müdür Yardımcılığı’na atanmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu atama kabul edilemez, suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işkence hükümlüsü Sedat Selim Ay’ın, İstanbul’da Terörle Mücadeleden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanmasını vahim bir olay olarak nitelendirerek, “AKP hükümeti bu konuda süratle gereğini yapmalı ve bu atamayı geri çekmelidir” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin, Ay’ın bu göreve atanmasına karşı cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığını da dile getirdi.

Lale Kemal'in Taraf gazetesindeki haberine göre; bu atamanın, AKP’nin bir çifte standardı, ikiyüzlü politikalarının bir göstergesi olduğunu savlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Siz kamuoyunun önüne çıkacaksınız ve işkencede sıfır tolerans diyeceksiniz, bunu her yerde seslendireceksiniz ama iş atamalara gelince tam tersi bir uygulama içinde olacaksınız. İşkence yaptığı kesin olan ve bunu itiraf eden ve ‘O dönem yetkili makamlarda değildim’ diye savunma yapan birisine görev vereceksiniz. Bu kabul edilebilir bir olay değildir. AKP süratle gereğini yapmalı ve yaptığı atamayı geri çekmelidir.”



Diğer medya da duyarlı olmalı



Taraf ’ın bu konuda gösterdiği duyarlılığın diğer medya kuruluşları ve STK’lar tarafından da gösterilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, toplumu ayakta tutan değerlerin ahlaki değerler olduğuna işaret ederken işkenceci olduğu kesinleşen polislerle ilgili atamalar karşısında toplum vicdanının harekete geçmesi gerektiğine de işaret etti. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Burada olması gereken şey şu: Sizin gösterdiğiniz duyarlılığın toplumun her kesimi tarafından gösterilmesi lâzım. Yani Taraf gazetesi bir tutarlılık gösterdi, ‘işkenceciye sıfır tolerans diyorsanız bunun gereğini yapın’ dedi. Bütün ayrıntıları ortaya koydu. Şimdi bunun arkasında herkesin durması lazım. Demokrasiyi, insan haklarını savunan herkesin bu haberin arkasında durması lazım. Ve hükümet tarafından gereği yerine getirilsin diye de çaba harcasın biraz.”

Tartışmalı atama konusunda STK’ların da sessiz kaldığını hatırlatmamız üzerine Kılıçdaroğlu, “Sorunumuz da orada zaten. Hepimizin ortak çaba harcaması lazım. Çünkü bugün bir kişi için yapılan uygulamayı, daha doğrusu geçmişte bir kişi için yapılan uygulamayı biz görmezlikten gelirsek, o zaman kendi vicdanımızı rahatlatamayız. Kendi vicdanımız burada hâlâ ciddi bir sorun olarak önümüzde durur” diye konuştu.

Bir ülkede işkence yaptığı kesin olan ve bir anlamda da işkence yaptığını itiraf eden, ‘O dönem ben yetkili makamda değildim’ diye bir söylemin arkasına sığınan bir insanın, bugün yetkili makama geldi diye işkenceden vazgeçti denilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “O artık işkenceci kimliğini üstlenmiştir, o kimlik kesinleşmiştir. Onun kamu yönetiminde görevi de olmaması gerekir, yetkisi de olmaması gerekir. Bu söylemin, bütün partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından dile getirilmesi gerekir” dedi.



Yaptırım gücümüz sınırlı



Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun verdiği iki ayrı soru önergesi hatırlatılarak, CHP’nin bunun ötesinde Sedat Selim Ay’ın, terörle mücadeleden sorumlu polis şefi olarak atanmasına karşı başka yaptırım gücü olup olmayacağı yolundaki sorumuz üzerine Kılıçdaroğlu, demokrasilerde muhalefetin yaptırım gücünün sınırlı olduğunu söyledi.