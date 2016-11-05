Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı telefonla aradı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı ve Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı telefonla aradı. Demirtaş ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi.