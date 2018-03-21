Kılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü
ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü
21 Mart 2018 22:11
ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da hazır bulundu.
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