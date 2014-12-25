Kılıçdaroğlu: Seçim sonrasında çatışma yine başlayacak

Çözüm süreciyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer bir süreci güvensizlik üzerine inşa ederseniz çözemezsiniz. Şu an Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın vergi daireleri var, mahkemeleri var, askere alma daireleri var. Asıl paralel devlet PKK oldu. Bu sorunun çözümünde ana aktör HDP olmalı. Devlet veya hükümet meşru organla masaya oturur. HDP istiyorsa gider Kandil ile konuşur, isterse Öcalan’la” dedi.

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’e konuşan Kılıçdaroğlu, “AKP bu sorunu çözemez. Bir karşılıklı danışıklı dövüş gidiyor. Seçim sonrası çatışma dönemi tekrar başlayacak. Diyarbakır’da sokaklarda gezin, herkes aynı kaygıları paylaşıyor” diye konuştu.

Hakan Çelik’in Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

Kürt sorununa Abdullah Öcalan’ın katkısını önemsiyor musunuz?

Bilmediğimiz bir süreç bu. Eğer bir süreci güvensizlik üzerine inşa ederseniz çözemezsiniz. Şu an Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın vergi daireleri var, mahkemeleri var, askere alma daireleri var. Asıl paralel devlet PKK oldu. Bu sorunun çözümünde ana aktör HDP olmalı. Devlet veya hükümet meşru organla masaya oturur. HDP istiyorsa gider Kandil ile konuşur, isterse Öcalan’la.

Devlet, Kandil ve Öcalan ile doğrudan görüşme yapmasın mı diyorsunuz?

Evet. AKP bu sorunu çözemez. Bir karşılıklı danışıklı dövüş gidiyor. Seçim sonrası çatışma dönemi tekrar başlayacak. Diyarbakır’da sokaklarda gezin, herkes aynı kaygıları paylaşıyor.

O zaman devletin bölgede yeni güvenlik adımlarını destekler misiniz?

Hayır, insan hakkı ihlali olur mu? Gözaltı kararı alınacak, kim verecek kararı; vali. Böyle şey olur mu?

AK Parti hep birinci parti çıkıyor. 2015 seçimiyle ilgili somut ve gerçekçi hedefiniz nedir?

Hedefimiz iktidar olmak. AKP artık sorun üreten bir parti haline geldi.

Eve gidince ‘Bugün çok mu serttim acaba’ dediğiniz oluyor mu?

Evet, zaman zaman olabiliyor tabii.