Kılıçdaroğlu: Seçim için yüzde 40 oy hedefi koydum

T24 - Kılıçdaroğlu canlı yayında Aile Sigortası ile ilgili kaynağı Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden kısıntıya giderek sağlayabileceklerini belirtti. Bunun üzerine Ahmet Hakan 'Tabi ordu hemen bir bildiri yayınlayabilir' diyerek araya girdi. Kılıçdaroğlu da 'Ne yapabilirse yapsınlar' diyerek karşılık verdi.



Kılıçdaroğlu “Hedefimiz ilk seçimlerde iktidar olmak. ‘Yüzde 50’nin altına düşersek istifa ederim’ desin Başbakan. Seçim için yüzde 40’lık hedefi koydum. Altı olursa ‘Niye yakalayamadım’ diye soracağız kendimize” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatan gazetesinde yer aşan haber şöyle:



ODA TV TUTUKLAMALARI: Hukuk içinde savcılar harekete geçiyor, bilgilere ulaşabiliyorsa kimsenin diyeceği olmaz. Biz bunlara itiraz etmedik.



Kimse delilleri olan bir şeyi niye yargılıyorsunuz demiyor. Türkiye karanlık güçlerin olduğuna inanıyorum. En tipik örneği Susurluk’tur. Susurluk niye Ergenekon davası içinde yer almıyor? Ergenekon’da varsa suçlular yargının önüne çıkarın. Asker içinde yapılanma varsa, bunların genelkurmay başkanları yok muydu.. nerde onlar?



SEÇİM HEDEFİ: Öngörümüz, hedefimiz ilk seçimlerde iktidar olmak. Yüzde 50’nin altına düşersek istifa ederim desin başbakan. Ben seçim için yüzde 40’lık hedefi koydum. Altı olursa, ulaşamazsanız niye yakalayamadım diye soracağız kendimize. O zaman ya kendimizi yenileceğiz ya oturup kendimizi yeniden düzenleyeceğiz.

LİBYA TAVRI: Bütün Ortadoğu halkları bize özeniyor, bizim liderlerimiz Ortadoğu halklarının liderlerine özeniyor. Başbakan’ın Kaddafi konusunda konuşmaması Türkleri riske atmaz. Bütün Ortadoğu halkları demokrasi özgürlük istiyor. Siz de bunları kendi ülkenize getirin derdik.

BÜTÇE SOSYAL DEVLET İÇİN: 8.7 milyarlık ekstra maliyet için bulunan kaynak, bütçedir. Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde kısıtlama yapabilirsiniz. Buna kim ne diyebilir iktidara geldiğinizde. (Askerler bildiri yayınlayabilir) ne yapabilirse yapsınlar. Halkım açsa ben onun eline silah veremem. Bütçe tercihlerini sosyal devlet için kullanacağız.

BABACAN’IN SSK ELEŞTİRiSİ: Çağrı yapıyorum, bütün Bakanlar Kurulu’nu davet ediyorum. Benimle SSK’yı tartışsınlar. 1976 tarihinden beri sosyal güvenlik açığını tartışalım.

DIŞ POLİTİKA VE CHP: En tutarlı politika CHP’nin politikası. Başbakanın dünya haritasından haberi var mıdır acaba? Kabul ederse dünya haritasını önümüze koyalım hangi ülke nerede diye soralım. Onun böyle bir birikimi yok.

HALK TV: Halk TV bizim değil ki. Bizim mitinglerimizi canlı veriyor. Zor duruma düştü, mitingimiz yok, bir bedel ödemiyoruz. Sözleşme gereği para ödeniyor. Soner Yalçın’la konuştuk, satın almak istediler, keşke alsanız dedim.

BALBAY-ÖZKAN ADAYLIĞI: Aday olup olmayacaklarını bilmiyorum. Şahsi görüşümü söylersem PM’yi etkilemiş olurum. Biz hukuksuzlukla mücadelede geri adım atmış değiliz. Bizden çok onların tercihi, bakalım onlar ne diyecek.



