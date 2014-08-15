Kılıçdaroğlu, Seba'nın cenazesinde Baykal ve İnce ile bir arada

Süleyman Seba'nın cenaze törenine cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kurultay tartışmaları ile günde gelen CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Baykal’ın desteği ile genel başkan adayı olacağı dile getirilen Muharrem İnce de katıldı. Radikal'de yer alan habere göre, cenaze namazında yan yana saf tutan Kılıçdaroğlu ve Baykal kısa süre sohbet etti. Cenazeye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski AKP Milletvekili Hakan Şükür ile de el sıkıştı.

İnce, Tekin ile geldi, Baykal ile saf tuttu

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında partisine sert eleştirilerde bulunan ve genel başkan adayı olacağı konuşulan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce Beşiktaş’ın efsanevi Başkanı Süleyman Seba’nın cenaze töreninin yapıldığı stadyum inşaatına CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile geldi. Ancak İnce, cenaze namazının kılınacağı Dolmabahçe Camii’nde ise eski genel başkan Deniz Baykal ile yan yana saf tuttu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu camiye gelip Baykal’ın yanında saf tutarken, İnce’nin ise Kılıçdaroğlu’nun görüş alanından çıkması dikkat çekti.

Gül cenazeye katıldı, Şükür ile el sıkıştı

Görevini 28 Ağustos'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a devredecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, beraberinde Bülent Arınç, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile cenaze törenine katıldı. Gül bu sırada cenazeye katılanlarla el sıkıştı. Gül'ün el sıkıştığı isimler arasında AK Parti'den istifa eden eski milli futbolcu Hakan Şükür de vardı.