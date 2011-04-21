Kılıçdaroğlu: Savaş olsa TBMM toplanmayacak mı?

T24 – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun 12 bağımsız adayın başvurusunu iptal etmesi üzerine çıkan krizi çözmek için TBMM'nin olağanüstü toplanması çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu, yeniden aday gösterilmeyen milletvekilleri gelmeyebileceği için TBMM'nin olağanüstü toplanamayacağı görüşünü, “Yarın savaş çıksa, hayati bir karar almak gerekse bu parlamento toplanmayacak mı” diyerek eleştirdi. Kılıçdaroğılu, olağanüstü TBMM toplantısı çağrısı nedeniyle kendisini popülizmle suçlayan AKP'ye, “Biz milletvekili adaylığı engellendiği zaman Sayın Erdoğan'ı parlamentoya taşırken popülizm mi yaptık” yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu, YSK'nın iptal kararları nedeniyle gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi:



“Biz özgürlük istiyoruz, demokrasi istiyoruz. Nasıl 'Tayyip Erdoğan seçilemez' dendiği zaman Erdoğan'ı Anayasa'yı dreğiştirip parlamentoya taşıdıysak, şimdi de aynı şeyi yapacağız. Hiç kimse yurttaşların parlamentoya gelme hakkını elinden alamaz. Demokrasi diyorsak, özgürlük diyorsak, Avrupa Birliği diyorsak, evrensel kurallar diyorsak, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi diyorsak, çoğulculuk diyorsak biz bunların arkasında varız. Hiç kimseyle görüşmedik, konuşmadık, kendi aramızda, MYK'da görüştük. Daha önce söylediklerimizin bugün de arkasındayız.”





'Erdoğan'ı taşırken popülizm mi yaptık?'





Kılıçdaroğlu, AKP'den gelen “CHP popülizm yapıyor” eleştirisinin anımsatılması üzerine şu görüşleri dile getirdi:







“Benim yaptığım açıklamanın popülizm olarak değerlendirilmesini anlamakta zorlanıyorum. Biz Sayın Erdoğan'ı parlamentoya taşırken popülizm mi yaptık. Biz inandığımız doğruları söylemeye devam edeceğiz. Demokrasiden, vatandaştan korkmayacağız. Bütün bunların sorumlusu 12 Eylül rejiminin getirdiği Siyasi Partiler Yasası'ndaki yüzde 10 seçim barajıdır. Baştan beri söylüyoruz, yüzde 10 barajını kaldırın. Arzu ederlerse hemen toplanıp kaldırabiliriz. Biz bunları daha seçim takvimi belirlenmemişken, çok daha önce söyledik. Yüzde 10 barajıyla milletin iradesiyle hırsızlık yapılmaktadır. Ben bir oy vereceğim o oyla başkası seçilecek. Bu baraj kalkmalıdır, bunun popülizmle falan bir ilgisi de yoktur.”









'Milletvekillerine haksızlık yapmayalım'





Kılıçdaroğlu, yeniden aday gösterilmeyen veya seçilebilecek sıralara yerleştirilmeyen küskün milletvekilleri nedeniyle TBMM'nin olağanüstü toplanamayacağı görüşlerini de şu sözlerle eleştirdi:





“Milletvekilleri bugün hâlâ milletvekilidir. Yeni milletvekilleri seçilene ve parlamentoda göreve başlayana kadar bugünkü milletvekilleri görevdedir. Yarın savaş olsa bu parlamento toplanmayacak mı, hayati bir karar gerekse bu parlamento toplanmayacak mı? O nedenle milletvekilleri listelerde yok diye toplanmazlar, küsecekler diye ucuz bir yoruma başvurmayalım, onlara da haksızlık yapmayalım.”