Kılıçdaroğlu: Sarayın akıl dışı kavgaları dış politikamızı da yok etti, programımız hazır, çözeceğiz halkım  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın milli dış politikayı yok ettiğini belirtti. Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, ''Programımız hazır, çözeceğiz halkım, müsterih ol.'' ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, ''Sevgili Halkım; Saray’ın akıl dışı kavgaları, her şeyi olduğu gibi, akılcı, barışçı, milli dış politikamızı da yok etti. Bu sana fakirlik, sığınmacı sorunu olarak döndü. Onlar ise ticaretlerini yapıp, zenginleşmeye devam ettiler. Programımız hazır, çözeceğiz halkım, müsterih ol.'' ifadesini kullandı.