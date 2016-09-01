Kılıçdaroğlu: Saray'da Adli Yıl açılılı olmaz, güvenlik bahane edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada Yasama, yürütme ve yargının ayrı olması gerekir. Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı’nın Sarayı’nda adli yıl açılışı olmaz. Bu durum güçler ayrılığı ilkesiyle bağdaşmaz" dedi. "Bize önce beş yıldızlı otel için davetiye gelmişti. Biz de kabul etmiştik. Sonra değiştirdiler, Saray’da yapmaya karar verdiler" ifadesini kullanan Hakan, "Neden? Güvenlik gerekçesiyle... Beş yıldızlı bir otelde güvenlik sorunu varsa bu ülkeye turist nasıl gelecek? Koskoca devlet, bir otelde bile güvenliği sağlayamayacak durumda mı? Böyle şey olabilir mi?" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın "Kılıçdaroğlu: Saray'a gitmeyeceğim çünkü" başlığıyla yayımlanan (1 Eylül 2016) yazısının şöyle:

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Beştepe'deki adli yıl açılışına katılmama kararını eleştirmiştim.

Dün aradı Kemal Bey.



“Eleştirmişsiniz ama benim çok sağlam gerekçelerim var” dedi ve başladı o gerekçeleri saymaya:



SARAY’DA OLMAZ: Yasama, yürütme ve yargının ayrı olması gerekir. Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı’nın Sarayı’nda adli yıl açılışı olmaz. Bu durum güçler ayrılığı ilkesiyle bağdaşmaz.



ORASI TARTIŞMALI: Açılışın yapılacağı yer, tartışmalı bir yer. Maliyeti bilinmiyor. Burayla ilgili çeşitli mahkeme kararları var. Saydamlığı savunması gereken yargı için uygun değil.



SEMBOLLER ÖNEMLİ: Yargıçların cüppelerinde düğme yoktur, kimsenin karşısında düğme iliklemesinler diye. Yargıçlar alkışlamazlar, ayağa kalkmazlar. Yargı bağımsızlığını gösteren sembollerdir bunlar ve semboller çok önemlidir. Sembolik açıdan da orada olmamalı açılış.



GÜVENLİK BAHANE: Bize önce beş yıldızlı otel için davetiye gelmişti. Biz de kabul etmiştik. Sonra değiştirdiler, Saray’da yapmaya karar verdiler. Neden? Güvenlik gerekçesiyle... Beş yıldızlı bir otelde güvenlik sorunu varsa bu ülkeye turist nasıl gelecek? Koskoca devlet, bir otelde bile güvenliği sağlayamayacak durumda mı? Böyle şey olabilir mi?



GELENEĞE AYKIRI: Bir devleti devlet yapan temel unsurlardan biri de geleneklerdir. Yargıyla ilgili gelenekler, evrensel çapta geleneklerdir. Bu gelenekler darbe döneminde bile değişmedi. Şimdi niye değişiyor?



ATMOSFERE DİKKAT: Türkiye’de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan farklı düşünene “FETÖ’cü” muamelesi yapılıyor. Böyle bir atmosferde yargıçların doğru dürüst karar vermesi beklenebilir mi?



ALKIŞLAYACAKLAR MI: Çok merak ediyorum: Adli yıl açılışına katılacak olan yargıçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan içeri girdiğinde ayağa kalkacaklar mı, alkışlayacaklar mı? Bunu dikkatle izleyeceğim.