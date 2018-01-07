Kılıçdaroğlu: Saray'a gittiğimde bana söz verdiler, erleri linç edenlerden hesap sorulacağını söylediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi köprüde linç edilen askeri öğrencileri linç edenlere yönelik hesabın sorulacağı konusunda kendisine söz verildiğini ancak 695 sayılı KHK ile bunun üzerinin örtüldüğünü söyledi.

"15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da OHAL darbesi gerçekleşti. Saray'a çıktığımda bana söz verdiler. Sadece komutanının emri nedeniyle hiç bir şeyden haberi olmayan erleri linç edenlerden hesap sorulacağını söylediler" diyen Kılıçdaroğlu, "Ama son KHK ile bunun üzerini örttüler. Bugün gelinen nokta FETÖ ile mücadele değildir, demokrasi ve muhalefetle mücadeledir" ifadesini kullandı.

Partisinin Ankara İl Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasıyla ilgili "Hükümet başkanlarımızı görevden alarak tartışmayı başka yere çekmek istiyor. Türkiye'nin gündeminden kimse bizi koparamayacak" dedi.

Hâkimler Savcılar Kurumu'na "Hâkimler Savcılar Kurumunu Hâkimler Saray Kurulu haline dönüştürmeyin" diyen CHP lideri, Erdoğan'ın son KHK'ye tepki gösterenler için söylediği "Kılıçdaroğlu'nun kayığına bindiler" açıklamasına da yanıt verdi, "Ya senin binmediğin kayık mı kaldı? Bizim kayığımız Bandırma vapuru" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Hükümet başkanlarımızı görevden alarak tartışmayı başka yere çekmek istiyor. Türkiye'nin gündeminden kimse bizi koparamayacak.

Biz söylemeden önce taşeron sorunu yoktu. Taşeron sorununu gündeme getiren CHP'dir. Asgari ücret 2 bin lira olmalı dedik. Bir parça yükselttiler 2 bin lira yapmadılar. Asgari ücretlinin eline geçen bin 709 lira. Evinizi geçindirin bakalım bu parayla. Ama onlar saraylarında oturuyorlar. Halktan koptular. Sen 15 bin lirayla hiç bir masrafın olmaksızın geçinemiyorsun de 3 çocuklu aile bin 709 lirayla nasıl geçinecek? Gidip anlatacaksınız. Partinin kendi içindeki sorunlarına kenetlenenlerin burada işi yoktur. Partinin dedikoduya ihtiyacı yoktur. Bunu yapanı burada istemiyoruz.

Kamyon şoförlerinin sorunlarını gündeme biz getirdik. Biz yük değil dert taşıyoruz diyorlar. Dünyanın en pahalı mazotunu alıyorlar. Kamyon şoförlerinin sorunlarını dile getirdiğim zaman Binali Yıldırım dedi ki 'Kamyon şoförlerinin hepsi hayatından memnun.' Sorun bakalım şoförlere hayatınızdan memnun musunuz? Memnunsanız Binali Yıldırım orada gidin destek verdin.

"Emekliye iki maaş ikramiyeyi bayramlarda vereceğiz"

Bayramda torunundan kaçan hale getirdiniz emeklileri. Emekliye gideceksiniz diyeceksiniz 'Sen bu parayla geçinemiyorsunuz.' Emeklilerin hepsinin oturup düşünmesi lazım. Bizim sözümüz söz. Biz Ramazan ve Kurban Bayramında 2 maaş ikramiyeyi emekliye vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın.

"İnsan gibi yaşamak istiyorsan adres bellidir"

Kılıçdaroğlu, asgari ücretlilere seslendiğini belirterek, "Sen asgari ücret aldığın sürece bu iktidar sana köle gözüyle bakacaktır. Sen insan gibi yaşamak istiyorsan senin adresin bellidir, o adresin adı CHP'dir. Yani hakkın, alın terinin, emeğin partisidir. CHP'dir. CHP'li olmak kolay bir olay değildir. Sıradan bir olay değildir. Ülkesine ve insanına karşı sorumluluk bilincini taşıyan kişi olmak demektir. Dedikodular, 'Ali, Veli bunu yaptı', bu CHP'nin alanı ve görev yeri değildir. Eğer komşusu açsa ben tok yatamam. Birisi mağdur oldu, haksız yere tutuklandı. CHP'li olmak haksıza karşı direnmektir. CHP'li olmak demek, mücadele etmek, haklının yanında olmak demektir" diye konuştu.

15 Temmuz'da hiç bir günahı olmayan, boğazı kesilen erin de hesabını sormak zorundayız. Sen istediğin kadar KHK çıkar ne yaparsan yap CHP olarak bir adım geri adım atmayacağız. Milletvekilleri hapiste. Niye? Anayasa Mahkemesi baskıya teslim olmuş durumda. HSK baskıya teslim olmuş durumda. HSK'yı uyarıyorum, gece yarısı hakimleri değiştirmeyin. Alırsanız demokrasiye ihanet edersiniz. Koltuk ikram edilmiş olabilir size ama siz adaleti savunmak zorundasınız. Hakimler Saray Kurulu haline dönüştürmeyin Hakimler Savcılar Kurumunu.

Sanıyorlar ki bizim evimizde ayakkabı kutuları var. 7 sülalemizi araştırdılar. Toplu iğne ucu kadar bile bulamazsın.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da OHAL darbesi gerçekleşti. Saray'a çıktığımda bana söz verdiler. Sadece komutanının emri nedeniyle hiç bir şeyden haberi olmayan erleri linç edenlerden hesap sorulacağını söylediler. Ama son KHK ile bunun üzerini örttüler. Bugün gelinen nokta FETÖ ile mücadele değildir, demokrasi ve muhalefetle mücadeledir. Sen istediğin kadar KHK çıkar, CHP olarak demokrasiyi savunmak adına bir adım geri adım atmayacağız. Bylock'tan mağdur 11 bin kişi ve Ergenekon ve Balyoz'dan mağdur olanlar için çıkıp özür dilecekler.

"Bizim kayığımız bandırma vapuru"

Diyorlar ki Kılıçdaroğlu'nun kayığına binme. Ya senin binmediğin kayık mı kaldı? Bizim kayığımız Bandırma vapuru.

Kamuyounda bilinen MİT TIR'ları ile Suriye'ye silah gönderildi. Mehmet Barlas ne yazıyor bakın? 'Aynı hatayı Suriye'de muhalif gruplar diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle' diyor. Suriye'de terör örgütlerine destek veren bir iktidar var. Yandaş kalem diyor. Diyor ki, 'Esad rejimini bizim iç sorunumuz gibi görerek...' Sayın Barlas çok doğru bir tespit yaptı. Bunu söylediğim için de beni eleştirecek. Ama doğru doğrudur. Kendi güvendikleri gazeteden terör örgütlerine destek verildiği yazılmış. Kendisine teşekkür ediyorum.

"Ankara Belediyesi'ni alacağız"

Partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimlerde, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Balıkesir, Bursa, Antalya, Mersin, Adana, Denizli'yi alacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Üç baş laf ezberleyip kahvelere gitmeyeceğiz. Taşeron işçisi, çiftçi sorununu biz çözeceğiz" dedi.

"Seçilecek arkadaşların hedefi olacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Birinci hedef, Ankara Büyükşehiri alacağız. Burayı almak demek kırsal kesime kaynak aktarmak demektir. Kimseyi aç ve açık bırakmamak demektir. Dolayısıyla, Ankara Büyükşehiri almak sıradan bir olay değildir. Ankara Büyükşehiri almak demek Ankaralıların ödediği her kuruşunu hesabını vermek demektir. Gazamız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.