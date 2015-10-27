Kılıçdaroğlu sanatçılara verdiği resepsiyona yetişemedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da sanatçıları davet ettiği resepsiyona yetişemedi.

İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda düzenlen resepsiyon saat 19:00'da başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Platformu Başkanı Ercan Karakaş, konuklara katılımlar için teşekkür etti, miting programından dönmekte olan Kılıçdaroğlu'nun "havada olduğunu" söyledi. "CHP iktidarında sanat özgür ve özerk olacak" diyen Karakaş, CHP iktidarında kültür sanat alanında gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık bir saat sonra, Kılıçdaroğlu'nun "resepsiyona yetişemeyeceği, ilk fırsatta sanatçılarla bir araya gelerek telafi edeceği" duyuruldu.

Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde silahlı saldırı yapıldığı zamana rastgelen resepsiyona, Erzincan ve Sivas'ta peş peşe miting yapan Kılıçdaroğlu'nun programdaki aksamalar nedeniyle verdiği davete yetişemediği bildirildi.





Kimler katıldı?





Resepsiyona katılan bazı isimler şöyle:

Muzaffer Akyol, Murat Karayalçın, Gülriz Sururi, Sunay Akın, Jale Arıkan, Orhan Alkaya, Selma Güneri, Berhan Şimşek, Levent Özdilek, Hayati Asılyazıcı, Bedri Baykam, Yahşi Baraz, Doğan Paksoy, Mehmet Aksoy, Mert Ali Başarır, Salih Bolat, Mustafa Altıntaş, Sedef Kabaş, Vecdi Sayar, Atilla Dorsay, Enis Berberoğlu, Gülseren Onanç, Zeynep Altıok Akatlı, Hakan Aygün, Barış Yarkadaş.