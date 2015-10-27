T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu sanatçılara verdiği resepsiyona yetişemedi!

CHP Genel Başkanı'nın, programındaki aksamalar nedeniyle davete yetişemediği belirtildi

Kaynak: Twitter (GalataPerform)

27 Ekim 2015 00:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da sanatçıları davet ettiği resepsiyona yetişemedi.

İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda düzenlen resepsiyon saat 19:00'da başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Platformu Başkanı Ercan Karakaş, konuklara katılımlar için teşekkür etti, miting programından dönmekte olan Kılıçdaroğlu'nun "havada olduğunu" söyledi. "CHP iktidarında sanat özgür ve özerk olacak" diyen Karakaş, CHP iktidarında kültür sanat alanında gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık bir saat sonra, Kılıçdaroğlu'nun "resepsiyona yetişemeyeceği, ilk fırsatta sanatçılarla bir araya gelerek telafi edeceği" duyuruldu.

Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde silahlı saldırı yapıldığı zamana rastgelen resepsiyona, Erzincan ve Sivas'ta peş peşe miting yapan Kılıçdaroğlu'nun programdaki aksamalar nedeniyle verdiği davete yetişemediği bildirildi.



Kimler katıldı?



Resepsiyona katılan bazı isimler şöyle:
Muzaffer Akyol, Murat Karayalçın, Gülriz Sururi, Sunay Akın, Jale Arıkan, Orhan Alkaya, Selma Güneri, Berhan Şimşek, Levent Özdilek, Hayati Asılyazıcı, Bedri Baykam, Yahşi Baraz, Doğan Paksoy, Mehmet Aksoy, Mert Ali Başarır, Salih Bolat, Mustafa Altıntaş, Sedef Kabaş, Vecdi Sayar, Atilla Dorsay, Enis Berberoğlu, Gülseren Onanç, Zeynep Altıok Akatlı, Hakan Aygün, Barış Yarkadaş.

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğluchpçırağan sarayıönce özgür sanat önce türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24