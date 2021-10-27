CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şahıs, kürsüsünden videolarla beni açıkça hedef gösteredursun; benim gündemimde sadece halkım var. İstediğim ne oydur ne de puan!” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın bu kış desteklenmesi için enerji tüketiminden vergi alınmaması ile ilgili olarak bu akşam yaptığı basın toplantısından bir bölümü video ile paylaştı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videoyu şu mesajla paylaştı:

“Şahıs, kürsüsünden videolarla beni açıkça hedef gösteredursun; benim gündemimde sadece halkım var. İstediğim ne oydur ne de puan! Bu kara kışta insanımız açıkta kalmasın diye acilen uygulanmak üzere 4 maddelik çağrımı yaptım. Videosu burada dursun, milletimiz de şahidi olsun.”

Kılıçdaroğlu’nun videodaki sözleri şöyle:

"Şahsa buradan sesleniyorum, bu sesi iyi dinle, eğer bunları yaparsan, milletimiz biraz olsun rahatlayacak. Bir, her şeyden önce acilen Kara Kış Fonu’nu kurarak vatandaşlarımıza kış ayları için destek ver. İki, elektrik faturalarındaki KDV’yi kış boyunca kaldır. Sana söylüyorum, sadece TRT Fonu’nun kaldırılması bile tek başına yüzde 20 oranında bir indirimin sağlamasına neden olacak. O nedenle derhal kaldır. Üç, doğal gaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV’yi hemen kaldır. Dört, elektrik ve ısınmada düşük gelir lehine kademeli tarife sistemine geç yani sosyal tarifeli sisteme geç. Bu vatandaşlar daha ağır bir fatura ödemesinler.”

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