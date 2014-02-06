Kılıçdaroğlu: Reza Zarrab cezaevinden haber gönderdi

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerinde başlatılan 17 Aralık operasyonu ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu bu olayın nasıl kapanacağını bildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Şimdi bunlar içeride tutuklu olan İran kökenli Zarrab'a 'seni çıkaracağız konuşma' diyecek. Çünkü bu 'beni tutarsanız konuşacağım' dedi. Haber gönderdi. Onun konuşması istenmiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ve rüşvet operasyonunu nasıl kapatacaklar biliyoruz. Başbakan özel uçağını gönderdi ve Vali’yi getirdiler. Ve o gece nüfuz etmeye başladılar olaya. Savcıları, emniyet müdürlerini görevden aldılar olayı kapatın dediler. 'Bunun arkasını parelel devlet var o devlet yolsuzluğu çıkarıyor' diye kapatmaya çalışıyor.

'Benim asıl merak ettiğim...'

Ben bakanların çocuklarının yatak odalarındaki milyon dolarları, para sayma makinelerini merak ediyorum. O paraları, o kasaları kim getirdi. Bankanın genel müdürü parasını bankaya yatırmıyor da kutu da saklıyor.

'Zarrab içeriden haber gönderdi'

700 bin liralık saati kim aldı. Parelel devlet mi aldı. Şimdi bunlar içeride tutuklu olan İran kökenli Zarrab'a 'seni çıkaracağız konuşma' diyecek. Çünkü bu 'beni tutarsanız konuşacağım' dedi. Haber gönderdi. Onun konuşması istenmiyor.

İnternet yasakları

Bu hükümet iktidar olmadan önce 3 Y ile mücadele edeceğiz dedi. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla mücadele edeceğim dedi. Kenan Evren de 12 eylül’de pek çok yasak getirdi. Bu Kenan Evren’e rahmet okutuyor.

Fas'tan Türkiye'deki tv kanalına müdahale ediyor

Dün internete düştü. Fas’tan Türkiye’deki bir TV kanalına müdahale ediyor. Bahçeli konuşma yapmış. Fas’tan ‘neden o cümleleri koyuyorsunuz’ diye müdahale ediyor. Sen nasıl haberlere müdahale edersin? Ben Erdoğan Türkiye’nin en büyük gazete patronudur demiştim. Bütün gazetelere istediği sansürü uyguluyor.

Şangay beşlisi kimdir?

Rusya’dan gelen uçağı indirdiler, içinde mühimmat var diye. Rusya ile AB ile kötü olduk. ‘Şangay beşlisine bizi alın’ dedi. Şangay beşlisi kimdir? 1071’den beri yüzümüzü batıya dönmüşüz. Tam tersi bir istikamete Türkiye’yi götürüyorlar. Türkiye’yi bir diktatör yönetiyor.

Cebimde anket yok

Benim cebimde anket yok. Biz başka türlü anket yapıyoruz. Kendi belediyelerimizin ve diğer belediyelerin performansını ölçerek anket yaptık. Hangileri başarılı ise adayları saptadık. Ankara’ya da İstanbul’a da İzmir’e de Hatay’a da çok ciddi hazırlanıyoruz. Sonuçta takdir vatandaşın tabii. Karanlık tabloyu bütün vatandaşların değerlendirmesi lazım. Çok iyi adaylarımız var. Halka hesap vermeyi namuslu bilecekler. Bizi denesinler, görsünler. Temiz siyaseti, ahlaklı siyaseti görecekler.