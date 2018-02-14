Kılıçdaroğlu: Referandumda yüzde 51.2 'hayır' çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği referandumunda ( 16 Nisan 2017) yüzde 52.1 "hayır" oyunun çıktığını söyledi.

Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Kılıçdaroğlu, "Referandumda 51.2 Hayır çıktı. YSK'ya çöreklenmiş bir yapı dedi ki evet çıktı. Devletin parası, uçağı her şeyi kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Önlemini alacağız. Bugünden bütün altyapıyı oluşturuyoruz. Sandığa gideceğiz. 2019'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 36. Olağan Kongresi'nde rakibi olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin kurultaydaki konuşmasını çok beğendiğini ifade ederek, "Parti içiyle ilgili konuştu ama ben tam aksine Türkiye'nin sorunlarından çıkma konusuna değindim. Muharrem Bey bizim değerli bir arkadaşımız tabi ki bizim için çalışacak, bizim ortak bir hedefimiz var" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

Haklı olduğunuz bir davayı kaybetme şansınız yoktur. Herkes huzur içinde yaşasın istiyoruz. Gerginlik anlayışını ortadan kaldıracağız. Ordumuz Afrin'de ama biz içeride kavgalar, iftiralar yaşıyoruz.

Bir ülkeyi sevmek o ülkenin bayrağına sahip çıkmak demektir, o ülkenin insanına sahip çıkmak demektir, herkesi dost olarak görmek demektir, üretmek demektir. Bir ülkeyi sevmek insan haklarına değer vermek demektir.

CHP kurultayı

Kurultayda delegelerin seçtiği 60 kişi var, hepsi değerli. 60 kişiden bir MYK oluşturduk, MYK'daki arkadaşlarımız kendi görevlerini yaptıkları sürece başarıyı sağlayabiliriz. Eğitim politakaları, demokrasi, dış politikalarımız sorunlu... Bu sorunları aşmak zorundayız. Ben şunu garanti edebilirim; biz sorunları saptama ve çözüm üretme konusunda en yetkin MYK'yız. Değişim sihirli bir sözcüktür, hayatın her alanında yeniliklere açık olmak zorundayız. Bir sorunu çözeriz ama başka bir sorun ortaya çıkar.

Muharrem İnce'nin konuşmasını çok beğendim. Parti içiyle ilgili konuştu ama ben tam aksine Türkiye'nin sorunlarından çıkma konusuna değindim. Muharrem Bey bizim değerli bir arkadaşımız tabiki bizim için çalışacak, bizim ortak bir hedefimiz var.

İlker Başbuğ'a yapılan eleştiriler

Olaya şuradan başlamak lazım; İlker Başbuğ terörist diye hapse atmadılar mı? Pek çok komutanı idama mahkum ettiler, sonra dediler ki; orduya kumpas kuruldu. Ne diyor İlker Başbuğ, "Afrin'de ordumuz terör örgütleriyle mücadele ediyor, bunu siyasallaştırmayın" diyor. Eee doğru diyor, giden ordu Türk ordusu, hepimizin çocukları orada mücadele ediyor. Bunu söyledi diye hesabını verecek diyor. Önce sen hesabını ver, Balyoz'un, Ergenekon'un hesabını ver.

Afrin Operasyonu

Afrin Operasyonu gerekli, tıpkı İdlib gibi. Afrin'de de güvenli bölgeye ihtiyaç var. Bunu yaparken naptı? O bölgede Suriye'de temel aktörler vardı, onlara bilgi verildi ve onlarla beraber yola çıkıldı. Ben şu cümleyi kullandım: Evet gireceğiz, güvenliğimizi sağlayacağız. Buna kim karar verecek, ordu karar verecek.

Ben Afrin merkezine girmeyelim dedim. Kimi terörist kabul edecekler orada? Bu sözü kullanırken biz emekli askerlerle konuşuyoruz, o ülkede kendi bölgemizin güvenliğini sağlıyoruz ama bir süre sonra çekileceğiz. Nitekim iktidar kanadı da bunu söyledi.

30 km- 50 km gidildi güvenlik sağlandı. Suriyelilerin evini, yolunu yapacaksınız diyeceksiniz ki ben buraya 50 bin Suriyeli yerleştireceğim. Sizden tek bir şey istiyorum, bir tek terör örgütü üyesini Türkiye'ye sokmayacaksınız. Afrin ayrı, Afrin'in merkezine girmek ayrı. Ben kendi ülkemin güvenliği için mücadele ediyorum, ben 30-40 km'de güvenliğimi sağlıyorsam sorun yok.

Suriyelileri de eğitin kendi ülkeleri için mücadele etsinler. İktidar doğrulara tahammül edemiyor. Ben söyledim diye kafadan karşı çıkıyorlar.

Seni herkes aldattı kardeşim, tek aldatmayan benim. Ne söylediysem doğru çıktı.

ABD'ye tepki

ABD'ye en sert tepki verilmeli. ABD bizim istediğimiz süreci geliştirmezse İncirlik'i de, Kürecik'i de kapatırsınız. En baştan beri Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına sokmayın dedim. Suriye'nin bu hale gelmesinin ana sorumlusu Erdoğan. Silah gönderdi, Emevi Camisi'nde namaz kılacağız dedi, Nusra'nın IŞİD'in doğmasına neden oldu.

Türkiye'nin tavrını ortaya koyması lazım; Ben Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayım, Esad da bunu istiyor. Esad'la görüşmemiz gerekiyor. Suriye ordusu bir yandan girsin, biz bir yandan girelim. Bitirelim.

Soçi'de Esad'ın adamları orada, orada görüşüyorlar. Kim dedi görüşmüyorlar diye?

Referandumda 51.2 çıktı

Referandumda 51.2 Hayır çıktı. YSK'ya çöreklenmiş bir yapı dedi ki evet çıktı. Devletin parası, uçağı her şeyi kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Önlemini alacağız. Bugünden bütün altyapıyı oluşturuyoruz. Sandığa gideceğiz. 2019'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.

Biz siyasetimizi kendi parti programımız çerçevesinde yaparız. Erdoğan da zaman zaman doğruları söylüyor. Dünkü grup toplantısında bu faizlerle işsizlik önlenmez diyor, dedim ki doğruyu söylüyor.

Şimdi böyle şeyler için önlem alıyoruz. 2019'da sandığa gideceğiz, bu ülkeyi refaha döndüreceğiz. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım, benim Cumhurbaşkanım değil. Kendisi AKP'nin Genel Başkanı.

HDP'ye mesaj

Siyasi partiler yasasına göre kurulmuş, kurultayını, kongrelerini yapan, parlamentoya çıkıp siyasi görüşlerini açıklayan bir parti. Benim terör konusundaki, siyasi partiler ve terör konusundaki düşüncem çok açık ve net. Her siyasi partinin çok açık ve net terör ve terör örgütüne karşı tavrını ortaya koymalı. Bu açık ve net tavır konmadığı için pek çok sorun Türkiye'nin gündemine getirilip konulabiliyor.