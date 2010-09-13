Kılıçdaroğlu referandum sonuçlarını yorumladı

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonuçları için ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, 'Ortaya çıkan sonucu saygıyla karşıladıklarını belirterek, ''Referandum sürecinde halk büyük baskı altına alındı.. Türkiye sadece iki kişiden birini memnun eden kararlarla yoluna devam edemez. CHP olarak siyasi mücadelemize devam edeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi...



Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini parti genel merkezinde yaptı. Kılıçdaroğlu gazetelerin soruları üzerine referandumda oy kullanamaması ile ilgili de açıklama yaptı:



Yurttaşlarımız ortaya koyduğu iradeyi saygıyla karşılıyor, çıkarılacak derslerin yararlı olmasını diliyorum.. Bütün devlet olanaklarının taraflı bir biçimde kullanıldığı bir süreç yaşadık. Referandum sürecinde AKP demokrasi adına sınıfta kalmıştır.AKP tamamen kendisine bağlı bir yargı yaratma konusunda çok önemli bir adım atmıştır.CHP olarak siyasi mücadelemize büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye'yi karış karış gezmeye yurttaşlarımızla birlikte sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz.Biz bu süreçte gerçekten olağanüstü çaba gösterdik. Bundan sonra da göstereceğiz.Oy kullanmama konusuna açıklama getireceğim. Çünkü ben halkıma yalan söylememe sözü vermiştim. kaydımın silindiğini çok geç öğrendim. Elbette böyle bir tablonun ortaya çıkması güzel değildir. Bundan dolayı partili arkadaşlarımı üzdüysem özür dilerim. "



"%42'lik bir sonuç, CHP açısından iyi bir sonuç: Kampanyada yaptığımız çabaları hepinizi biliyorsunuz. Ama sonuçta halkın iradesi böyle çıktı. Biz bundan sonra da çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Diğer partiler de hayır oyunu kullandırlar, evet oyunu sadece AKP kullanmadı. Evet ve hayır oyu kullanan farklı partiler vardır. Bunu parti başarısızlığı olarak ortaya koymak doğru değildir. Zaten seçim sürecine giriyoruz, aynı çabamızı sürdüreceğiz.



"Ortaya çıkan tablo, bizim açımızdan yeterli değildir. Ama azımsanacak bir oran değil. Bundan sonraki çabalarımızla bu oranı arttırmayı düşünüyoruzi kararlıyız. Erken seçim konusunda kararı AKP verecek, sayısal olarak onların çoğunluğu var. Ama olursa biz hazırız tabi."





