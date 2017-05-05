"Kılıçdaroğlu, 'Referandum gecesi silahlanmışlardı, kanlı çatışmalar yaşanabilirdi' dedi"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 130. Bab-ı Ali Toplantıları'nda referandum sonuçlarını değerlendirdi.

Sputnik Türkiye'den Zafer Arapkirli'nin haberine göre, toplantıda bulunan gazeteci Orhan Bursalı, Kılıçdaroğlu’nun 'referandum gecesi silahlanmışlardı, kanlı çatışmalar yaşanabilirdi' açıklamasını yaptığını söyledi.

Öte yandan Bursalı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını tatmin edici bulduğunu belirtti.

Zafer Arapkirli'nin de katıldığı ve sorular yönelttiği toplantı hakkında Orhan Bursalı şu değerlendirmelerde bulundu: ,

"Zafer Arapkirli sen de oradaydın ve 'Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra neden kitlesel protesto yapmadınız?' şeklinde bir soru yönelttin. Kılıçdaroğlu da, ‘Biz, tabii büyük bir kitleyle protestoya gidebilirdik ama referandum gecesi silahlanmışlardı' yanıtını verdi. Ben o anda Cem Küçük denen tetikçi gazetecinin o gece attığı ‘silahlanın' tweetini hatırladım."

"Böyle bir sorumluluğa girmek istemedik"

Bursalı, Kılıçdaroğlu'nun "Orada kanlı çatışmalar olabilirdi. Böyle bir sorumluluğa girmek istemedik ve gitmeme kararı aldık. Eğer gitseydik iş bambaşka bir sürece girerdi. Kitlenin enerjisini biliyorduk, bunu düşürme pahasına yaptık. Ama gönlüm rahat" şeklinde konuştuğunu belirtti.

Bursalı Kılıçdaroğlu'nun toplantıda kararlılığını gösterdiğini vurguladı: "Kemal Bey, ‘Biz bu anayasa değişikliğini kabul etmeyeceğiz, meşru değildir. Bu konunun meşruluğunu tartışmayı sürdüreceğiz' dedi. Hatta bununla ilgili 82 anayasasını örnek gösterdi: ‘O sene yüzde 92 oy oranıyla kabul edildi. Evet yasal bir anayasaydı ama meşru kabul edilmedi ve meşruiyet tartışması hala sürüyor' şeklinde güzel bir yere değindi."

"‘Hayır bileşenleri' ismini verdi"

"Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonraki yüzde 50'lik kitleyle ilişkinizi nasıl sürdüreceksiniz? 2019'da yapılacak başkanlık seçiminde politikanız ne olacak? CHP'li birisi aday olacak mı? sorusunu yönelttiğini söyleyen Bursalı öte yandan Kılıçdaroğlu'nun hayır kitlesine ‘hayır bileşenleri' ismini verdiğine dikkat çekti.

"Bu sistemi kabul etmiyoruz"

"Kılıçdaroğlu, ‘Biz o kitleyle bağımızı hiç kopartmadan hareket edeceğiz ve onların görüşlerini alarak ilerleyeceğiz. Bu süreçte katkıda bulunan ne kadar sivil toplum örgütü varsa hepsiyle konuşup ortak hareket edeceğiz. Partili bir cumhurbaşkanı istemiyorum' yanıtını verdi diyen Bursalı'ya göre Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtından 2019'da aday olmayacağı sonucu çıkabilir.

Bursalı "Ayrıca Deniz Baykal'ın bu konudaki çıkışına isim vermeden kesin ret yanıtını verdi ve ortak bir aday üzerinde durdu ve bu sistemi kabul etmediklerini vurguladı" dedi.