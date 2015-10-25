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Kılıçdaroğlu ratinglerde ikinci oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında yayınlanan programı ratinglerde AB grubunda ikinci oldu

25 Ekim 2015 18:43

Televizyonlarda dün yayınlanan programların ve dizilerin rating oranları belli oldu. Fox TV'deki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Kılıçdaroğlu Fox'ta adlı seçim programı AB grubunda ikinci oldu.

24 Ekim tarihinde; AB grubunda birincilik Show TV dizisi 'İlişki Durumu: Karışık'ın, ikincilik Fox TV'de yayınlanan 'Kılıçdaroğlu Fox'ta adlı seçim programının, üçüncülük de TV 8'de yeni sezonuyla ekrana gelen 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programı olarak yer aldı.

Total'de ise; 'İlişki Durumu Karışık' birincilik, 'Kılıçdaroğlu Fox'ta ikincilik, 'Show AnaHaber' üçüncülük elde etti.

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