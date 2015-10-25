Kılıçdaroğlu ratinglerde ikinci oldu

Televizyonlarda dün yayınlanan programların ve dizilerin rating oranları belli oldu. Fox TV'deki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Kılıçdaroğlu Fox'ta adlı seçim programı AB grubunda ikinci oldu.

24 Ekim tarihinde; AB grubunda birincilik Show TV dizisi 'İlişki Durumu: Karışık'ın, ikincilik Fox TV'de yayınlanan 'Kılıçdaroğlu Fox'ta adlı seçim programının, üçüncülük de TV 8'de yeni sezonuyla ekrana gelen 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programı olarak yer aldı.

Total'de ise; 'İlişki Durumu Karışık' birincilik, 'Kılıçdaroğlu Fox'ta ikincilik, 'Show AnaHaber' üçüncülük elde etti.