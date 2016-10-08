Kılıçdaroğlu: Polislerimize yürekten teşekkür ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da, Haymana yolu civarında bombalı araçla eylem hazırlığındaki iki canlı bombanın polisin teslim ol" çağrısı üzerine kendilerini patlattıkları olaya ilişkin olarak "Ankara büyük bir kanlı olayın öncesinden dönmüş oldu. Ben güvenlik güçlerimize, polislerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Polise müdahalede bulunulmazsa herkesin güvende yaşayacağını da belirten Kılıçdaroğlu "Eğer polisin görev yapmasına izin verirseniz, ona müdahale etmezseniz, bu işin uzmanlarını belli bir işin başına getirirseniz hepimiz güvenlik içinde yaşarız" diye konuştu.

CHP lideri, İzmir'de gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Törende partililere hitap eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bugün Ankara'da 2 canlı bombayı güvenlik güçlerimiz yakaladı. Onlar yakalanmadan kendilerini patlattılar ve böylece Ankara büyük bir kanlı olayın öncesinden dönmüş oldu. Ben güvenlik güçlerimize, polislerimize yürekten teşekkür ediyorum. Devlette liyakat budur. Eğer polisin görev yapmasına izin verirseniz, ona müdahale etmezseniz, bu işin uzmanlarını belli bir işin başına getirirseniz hepimiz güvenlik içinde yaşarız. Terör bir insanlık suçu mu? Evet. O zaman teröre karşı hepimizin kimliğimiz, inancımız, yaşam tarzımız ne olursa olsun hep birlikte karşı durmak zorundayız ve hep birlikte terörü lanetlemek zorundayız. 'Efendim teröristlerin bir amacı var'. Elbette her olayın bir amacı vardır. Amacınızı demokratik yollarla, yöntemlerle dillendirebilirsiniz. Kendi düşüncelerini ve amaçlarını terör eylemleri yaparak gerçekleştirmek isteyenlere karşı hepimizin hep birlikte onurlu bir duruş sergilemesi lazım. Biz teröre, terör olaylarına, teröristlere hep birlikte karşıyız, demeliyiz ve bunun arkasında kapı gibi durmalıyız. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlara karşı da durmalıyız. Terör örgütlerine destek verenlere de karşı durmalıyız" ifadelerini kullandı.