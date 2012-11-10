Alternatif 29 Ekim'de CHP'liler polis fezlekesinde

Ankara'da yaşanan "Cumhuriyet Bayram" olaylarıyla ilgili polisin hazırladığı fezleke kapsamında CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ile 18 milletvekili de yer aldığı belirtildi. CHP'lilerin meydandaki grubu yönlendirmekle suçlandığı bildirildi.

Ankara ’da alternatif Cumhuriyet Bayramı kutlaması kapsamında yapılan soruşturmada emniyet fezlekesinin savcılığa ulaştığı duyuruldu. Söz konusu fezlekede yedi kişinin ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldığı belirtilirken CHP'liler için ise “şüpheli” ifadesinin kullanılmadığı belirtildi.

CHP’lilerin meydandaki kalabalığı yönlendirmekle suçlandığı bildirilirken emniyetin, fezlekesindeki yedi şüpheliye de üç suçlama yönelttiği ifade edildi.

Mesut Hasan Benli'nin Radikal gazetesi'nde yer alan haberine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından Ankara’da alternatif bir kutlama organize edildi. Fakat Ankara Valiliği kutlamalar kapsamında Anıtkabir’e yapılacak yürüyüşe izin vermedi. Söz konusu kutlama için Ulus’ta bir araya gelen gruba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekilleri destek verdi. Polis, barikat zorlayan gruba su ve gaz kullanarak müdahale etti. Fakat çıkan olaylarda çok sayıda vatandaşın yanı sıra görev yapan bazı polisler de yaralandı.

Ankara Başsavcılığı tarafından, ‘Alternatif Cumhuriyet Bayramı’ kutlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyeti’nin olaylara ilişkin hazırladığı fezleke, soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral’a ulaştığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 15 sayfalık hazırladığı fezlekede Kılıçdaroğlu’nun aralarında bulunduğu 19 CHP'li milletvekilinin meydandaki grubu yönlendirdiği savunuldu.



'Şüpheli' ifadesine yer verilmedi



Ancak fezlekede milletvekilleri ve CHP'li Kılıçdaroğlu’nun ismine yer verilmesine rağmen, haklarında ‘şüpheli’ ifadesinin yer almadığı belirtildi. Milletvekili dokunulmazlığına sahip olan CHP’liler hakkındaki evrakın ‘Parlamenter Soruşturma Bürosu’na gönderileceği öğrenildi. Savcının, CHP’liler hakkında soruşturma açmaya karar verirse TBMM ’den izin talebinde bulunacağı açıklandı. Fakat savcılığın Kılıçdaroğlu ve diğer milletvekilleri hakkında takipsizlik kararının da verebileceği belirtildi.

Fezlekede, şüpheliler bölümünde barikatı zorlayan ve polisle arbede içinde olduğu tespit edilen yedi vatandaşın da yer aldığı ifade edildi. Alternatif kutlamaya katılan diğer vatandaşlara yönelik suçlamaların yer almadığı açıklandı. Ancak fezlekede söz konusu kalabalıktan ‘grup’ olarak söz edildiği belirtildi. Fezlekede şüphelilere ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet’, ‘Kamu malına zarar verme’ ve “Görevli emniyet mensuplarına mukavemet’ suçlamalarının yöneltildiği duyuruldu.



İl il isim tespiti istendi



Hazırlanan fezleke kapsamında çıkan olaylarda 18 polisten bazılarının birebir fiziki saldırı sonucu, bazılarının da çevreden atılan taş ve pankart sopalarıyla yaralandığı kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kent dışından gelenlerin tespiti için olaylar sırasında çekilen fotoğrafları il emniyet müdürlüklerine gönderdiği duyuruldu. Sürdürülen soruşturma neticesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin’in şoförü Yurtal Gültekin'in önceki gün savcılığa çağrıldığı ve ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi. Ancak mahkeme Gültekin’i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktığını açıkladı.