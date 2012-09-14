Kılıçdaroğlu: PKK'ya federasyon sözü veren mektupları açıklayacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Oslo görüşmelerinde devlet görevlileri tarafından İmralı'dan Kandil'e taşındığı iddia edilen ve PKK'ya federasyon taahhüdünü içerdiği öne sürülen mektupları 'aşama aşama açıklayacağını' söyledi.

AHaber'de canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu BDP 'lilerin dokunulmazlığı ve Başbakan'ın 'Bunlar Sine-i millete değil Sine-i PKK 'ya döner açıklaması üzerine şöyle konuştu:

'MHP ve AKP 'nin oyları yetiyor'

MHP ve Ak Parti ’nin oyları yetiyor. Birleşip kaldırsınlar dokunulmazlıkları. Biz oylamaya gireriz. Gizli oylama yapılıyor zaten. Herkes gidip kendi oyunu verecek. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir atasözümüz var. Türkiye ’nin içinde bulunduğu koşullar zor koşullardır. Bu ülkede ciddi bir yönetim boşluğu var. Olaylardan yola çıkıp yasal düzenleme yapmak doğru değildir.

'MHP ’ye mektup gönderme düşüncesi'

Şu anda iklim müsait değil ama koşullar uygun olursa göndeririz.

'Başbakan CHP 'ye çatıyor. çünkü...'

Bütün yurttaşlarıma soruyorum. 2002’de AKP iktidara geldiğinde terör sıfırdı. 10 yıl sonunda geldiğimiz tablo nedir? Terör batağı. Niye bu hale geldik biz? Sayın Başbakan her fırsatta CHP ’ye çatıyor. Çünkü çatacak başka bir yeri yok. Biz iktidar değiliz. Türkiye ’yi terör batağına sürüklemedik. Tam tersine uyardık. Bizi BAAS’çı olarak suçladı. Anketler ‘halkın büyük çoğunluğu Suriye politikasına karşı’ diyor. Halkın büyük çoğunluğu BAAS’çı mı oldu? Bütün komşularımızla kavgalı haldeyiz.

'Sayın bakan 'silah gönderdik' der mi?'

Sayın Bakan ambulansla silah gönderildiği iddiasını yalanlayacak tabii. ‘Biz silah gönderdik’ der mi? Türkiye oraya silahlı mücadele için adam gönderdi. Bunu bilmeyen mi var? Açın bakın internet sitelerine. CHP ’li vekiller neden bir kampa alınmadı? Hatay konusunda gazeteciler gerçek anlamda gazetecilik yapmıyor. Hatay ’a gitsinler, sokaklarda dolaşsınlar. Gazetelerde bu haberler çıktı ama yeterli değil. Ben önümüzdeki hafta Hatay ’da iş dünyasının önde gelenleriyle konuşacağım.

Başbakan’ın Balyoz ve Cumhuriyet Mitingi’yle ilgili sözleri

Anılarını yazacak Sayın Başbakan öyle anlaşılıyor. Umarım o anılar içinde Dolmabahçe’de yaptığı görüşmeyi de anlatır. Böylece mezara gidecek bir anı kalmamış olabilir. Hukuk devletinde bir Başbakan ‘elimizde dosya var’ diye şantaj yapmaz, cumhuriyet savcılarına aktarır. Medyayı baskılamak için hava atma durumuna giderse ona şantaj denir.

Haluk Koç’un ‘Oslo mektupları elimizde’ açıklaması

Kılıçdaroğlu , CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç’un hafta başında Başbakan Erdoğan ’a sorduğu ‘Oslo görüşmeleri sırasında İmralı 'dan Kandil 'e kaç mektup götürülmüştür? Sizin bu protokollerde federasyon, özerklik, konfederasyon gibi çözümler konusunda herhangi bir mutabakatınız oldu mu?’ şeklindeki sorularına da açıklık getirdi.

‘Biz önce sorulan soruların yanıtlarını bekliyoruz.’ Diyen Kılıçdaroğlu “Bir şey söyleyince AKP kanadından hep beraber saldırı gelir. Bu konudaki sorulara şu ana kadar saldırı yok. Niçin? Soru soruldu, cevap yok. Bekliyoruz.

Kılıçdaroğlu , ‘Mektupları açıklayacak mısınız?’ sorusu üzerine de ‘Aşama aşama hepsini yapacağız’ cevabı verdi.

'Bu coğrafyada yalnızlaştık'

Fazla ileri gittiler, beyzbol sopasıyla ilk dersi verildi. Sonra Davutoğlu BM ’ye gitti, yalnız kaldı. ABD Dışişleri Bakanı neredeydi? İçine düştüğümüz durum vahim bir durumdur. Tamamen yalnızlaştık bu coğrafyada. Sayın Başbakan’ın söylemlerinin hiçbiri Ortadoğu ’da yankı bulmuyor. Dış politikada doğruyu söylemezseniz sadece o kişi değil Türkiye de itibar kaybediyor. Mezhep bağlamında Ortadoğu ’ya girilmez. Ülkelerin çıkarları vardır, o çıkarlar bağlamında yapılır. Türkiye ’yi öyle bir bataklığa sürüklediler ki şimdi çıkmak istiyorlar ama çıkamıyorlar. İran bölgede güç olmaya başladı. Bağlantısızlar toplantısını yaptı. Mısır bir güç olmaya başladı. Yalnızlaşan bir Türkiye var. AKP iktidara gelmeden önce Türkiye , Ortadoğu ’da saygın bir ülkeydi. Şimdi düşman olanların ortak düşmanı Türkiye … Suriye ile İsrail düşman. Bu

'İki düşmanın ortak düşmanı Türkiye…'

Kürt aydınlarla görüşmenin CHP ’de rahatsızlık yarattığı iddiası

CHP sorunlara çözüm üreten bir partidir. Kürt sorunu Türkiye ’nin en temel sorunudur. CHP ’li vekiller gerekirse aydınlarla, yazarlarla, çizerlerle bir araya gelecek. Haberim vardı bu görüşmeden. Ayrıca bana haber vermelerine de gerek yok. Hiçbir vekil gelip benden ‘şuraya gideceğim’ diye izin istemez. Bu görüşmenin CHP içinde rahatsızlık yarattığı yalan. Neden rahatsızlık yaratsın? Pek çok insanla bir araya gelecek. Beyin fırtınası yapıyorlar bu sorun nasıl çözülür diye. Neden eleştiriliyor anlamıyorum… Gidenlerin başında Altan Öymen var. Onun dünyaya bakışı bellidir. Biz AKP ’ye ‘siz terör örgütüyle misakı milli sınırlarını görüştünüz mü, görüşmediniz mi’ diye soruyoruz. Misakı milli sınırları bizim vazgeçemediğimiz alanlardır. Kimsenin bizden kuşku duymasına gerek yok. Bütün inançlara saygı duyan bir siyasal partiyiz. Bir arkadaşımız daha dün Adıyaman ’a gitti bir tecavüz olayıyla ilgili. Neden gitmesin? Şanlıurfa ’da vekilimiz yok. Ama her ay oraya CHP ’li vekiller gider. Neden gitmesin?

'Hüseyin Aygün ’ün kaçırılması'

Herhangi bir sorun yok samimi olarak söylemek gerekirse. Aygün’ün yaptığı bazı açıklamalar doğrudur bazı vekillerde rahatsızlık yarattı. Kendisiyle konuştum. Kendisi de duyarlılıkları anladığını söyledi. Sorun çözüldü.

'Yerel seçimler için iddialıyız'

Türkiye ’nin bir iktidar değişimine ihtiyacı var sorunları aşmak için. Sayın Başbakan her konuşmada toplumu ayırıyor. Toplumu kucaklaması lazım. Biz çalışacağız. Yerel seçimler için Mayıs 2012’de çalışmalara başladık. İlk toplantımızı yaptık. Bu hafta içinde İstanbul ’da da bir çalışma yaptık. Yerel seçimlere yönelik hedefimiz daha fazla belediye başkanı çıkarmak. Herhangi bir limitimiz yok.

Ankara ve İstanbul için iddialıyız. İstanbullulara sorarım: Trafik sorununuz kaç yıl geçti ve çözülmedi? Bir İstanbullu 5 saatini arabada geçiriyorsa ve hala AKP ’ye oy veriyorsa kusura bakmasın 10 saatini trafikte geçirecek demektir

Büyükşehirlerde şimdikinden daha iyi bir duruma geleceğiz.

'İmzam yok'

Medyada bizim Sosyalist Enternasyonale katılmamızdan sonra bazı haberler çıktı. ‘Orada Kürtlerle ilgili paragraf var, onun altına neden Kılıçdaroğlu imza attı’ diye. Hiçbir kararın altında imzam yok. O maddeye muhalefet şerhim var. Onun altında imzam var. Yardımcılarım görüşülürken karşı çıktı. Bunlar da tutanaklarda var. Bir gazeteci kafasına göre yazarsa gelip böyle duvara çarpar. Ahlaklı olan önce araştırır. CHP orada gereken her şeyi yaptı.

'Gazetecilere dava açmak istemiyorum'

Dava açacağım da gazetecilere çok fazla dava açmak istiyorum. Açacağım davayı, gelsinler bir göreyim nerede o imza…

Yalan söylemek doğru değil, kabul edilmez. Afyon olayında üzerine üzerine gitmemizin temel nedeni hükümetin ve yetkililerin yalan söylemesidir.