Kılıçdaroğlu: PKK ve BDP orada, devlet nerede?

CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu, PKK ile BDP buluşmasını doğru bulmadığını belirterek, “PKK orada, BDP orada, basın orada devlet nerede?” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’deki PKK ile BDP buluşmasını değerlendirdi.

“O tabloyu doğru bulmadığını” söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Oslo'da mı, Suriye'de mi, Amerika'da mı, Avustralya'da mı oldu? Hayır, Türkiye'de oldu. Orada medya, PKK'lılar, BDP'liler, gazeteciler, halk, halkın bir bölümü vardı. Devlet neredeydi acaba? Sayın Başbakan bunu kendisine soruyor mu? Devlet neredeydi, hükümet neredeydi?"

Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu.