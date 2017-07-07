Kılıçdaroğlu pazartesi günü Enis Berberoğlu'nu cezaevinde ziyaret edecek

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’larının durdurulması davasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı adalet yürüyüşünde sona yaklaşılırken, Pazar günü Maltepe ‘de yapılacak olan mitingle ilgili çalışmalar son hız devam ediyor. Alanın çevresi polis bariyerleri ile çevrilirken, üzerinde ‘Adalet’ yazısı bulunan 80 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde bir sahne kuruluyor. Sahnede ayrıca, mitinge gelen vatandaşların sahneyi daya iyi görebilmeleri için alanın muhtelif noktalarında 2 adet dev LED ekran ile 6 adet ses sistemi de yer alacak. CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, ayrıca Kılıçdaroğlu’nun, Pazartesi günü Maltepe Cezaevi’ne giderek Berberoğlu’nu ziyaret edeceğini de söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP İl Başkanı Cemal Canpolat programla ilgili şunları söyledi: “Genel Başkanımız Tuzlaspor Stadyumu’na yakın bir bölgede noktalayacak ve gece burada konaklayacak. Bugüm (8 Temmuz Cumartesi) ise sabah saat 07.00’de yürüyüş başlayacak ve daha sonra Pendik Batı Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Camii’nin yanında bulunan alanda öğle yemeği molası gerçekleştirilecek.

Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun bugünkü yürüyüş, Kartal Dragos sahilinde sona erecek ve geceyi burada hazırlayacağımız alanda geçirecek. Yüzbinlerce kişilik dev kortejin Maltepe’deki büyük Adalet Buluşması’ndan önceki son durağı Dragos sahil olacak. Genel Başkanımız, 9 Temmuz Pazar günü ise saat 17.00’de Dragos Sahil’den yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirerek Maltepe Sahili’nde kendisini bekleyen milyonlarla buluşacak ve 25 gün önce herkes için adalet talebiyle başlattığı dünyanın en uzun yürüyüşünü tamamlayarak Maltepe Sahili’ne ulaşıp konuşmasını gerçekleştirecek.

958 mahalleden araç kaldırılacak

CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak şu ana kadar 10 bin sivil toplum örgütü, meslek odası, siyasi parti ve derneklere davet gönderdik. Pazar günü sendikalar, meslek odaları, kitle örgütleri ve farklı dünya görüşlerine sahip sağdan sola adalet isteyen birçok siyasi parti burada olacağını teyit etti. İstanbul’un 958 mahallesinden Maltepe’ye araç kaldıracağız. Ulaşımla ilgili hiç kimse problem yaşamayacak. 9 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceğimiz Adalet Buluşması için bu alanda en az 1,5 milyon kişi olacak. Alana girişler saat 15.00’ten itibaren başlayacak. Alana deniz yolu dahil olmak üzere 4 farklı arama noktasından giriş yapılacak. Denizde ve alanın diğer çevrelerinde güvenlik amacıyla sıkı bir çalışma yapıyoruz. Alanın en hızlı ulaşılabilir noktalarında 4 ambulans noktası hazır bulunacak. 3 ayrı noktada seyyar tuvaletler kurulurken, alanda 2 adet bebek bakım çadırı ve yaşlı ya da hastaların dinlenebilmesi için çadırlar olacak. Alanın giriş kapılarına yakın yerlerde 30 adet çadır kurulacak ve bu çadırlardan t-shirt, yelpaze, bayrak ve şapka dağıtımı yapılacak. 1 milyon su taşıyacak soğuk hava depolu 10 adet TIR alanın çevresinde hazır bulunacak. Basın mensupları için alanda 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan bir basın tribünü yer alacak.

Enis Berberoğlu'nu cezaevinde ziyaret edecek

Hiçbir provokasyonun yaratılmasına izin vermeyecek biçimde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güvenlik önlemleri hem emniyetin titiz çalışması, hem de partililerimiz tarafından en geniş şekilde alınacak.

Pazar günü 5 bine yakın partilimiz alanda görevli olacak. Genel Başkanımızın başlattığı ve her kesimden adalet isteyenlerin katıldığı yürüyüş tarihin en uzun yürüyüşüdür. Ghandi’nin 1930’da 400 kilometrelik bir yürüyüşü vardı. Genel Başkanımız Ankara’dan İstanbul’a 450 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirerek tarihe geçiyor.”

CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Pazartesi günü Maltepe Cezaevi’ne giderek Enis Berberoğlu’nu ziyaret edeceğini de söyledi.