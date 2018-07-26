Kılıçdaroğlu: Partide yepyeni bir yapılanmayı hedefleyen, örgütsel bir yapılanmaya gideceğiz

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirdiği görüşme üzerine CHP'de yaşanması beklenen değişimle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "Varsa çoğunluk kurultayı yaparız” dediğini kaleme alan Sarıkaya, konunun içeriğine dair soruların ise yanıtsız kaldığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar, partinin ana kademesinde bir değişim olacağı şeklinde yorumlanmıştı.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan delegeye MYK'da değişim mesajı: Göreceksiniz, yeni süreçte ciddi değişiklikler olacak

Sarıkaya, Önder Sav ve ekibinin 'partide değişim olsun' talebinde bulunduğunu ifade ederek, Kılıçdaroğlu'nun "Hayrete düştüğüm nokta da burası, nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum” dediğini aktardı.

Sarıkaya'nın bugün 'Kılıçdaroğlu: Yönetimsel değil yapısal değişim…' başlığıyla yayınlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır” dediğinde, yönetim değişikliğini anlamıştım.

Yani partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinde değişiklik yapacağı ve sayısını da azaltacağı şeklinde yorumlamıştık.

Oysa öyle değilmiş…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün başka bir nedenle aradığında, sorum üzerine yapmak istediği değişimin ne olduğunu açıkladı.

Sohbetin bir yerinde olağanüstü seçimli kurultay için toplanan imzalar konusunu açtım.

“Varsa çoğunluk kurultayı yaparız” dedi.

Ancak bu aşamada bir parantez açma gereği duydu:

“Eski Genel Sekreter Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip ‘değişim olsun’ diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası... Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum…”

Yani yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmemek için mücadele eden birinin bugün nasıl değişimden söz edebildiğini sorguladı.

“Ben delegenin sağduyusuna güveniyorum” dedi…

Bu aşamada, “Kurultay için gerekli imzaya ulaşamadıkları varsayılsa dahi, sizin için 400 delegenin kurultay talebinin bir karşılığı olmayacak mı?” sorusunu yönelttim.

Köklü dönüşüm

“Değişim talebi var zaten” dedi ve sözlerinin önceki günkü sözlerinin de bunun sonucu olduğuna işaret edip ekledi:

“Son 9 yılda her yıl bir seçim oldu. Partinin iç dinamiklerine ilişkin değişim hazırlıkları hep geri plana atıldı. Şimdi önceliğimiz bu olacak. Yepyeni bir yapılanmayı hedefleyen, örgütsel bir yapılanmaya gideceğiz. Bu ciddi, köklü bir dönüşüm olacak…”

Bu dönüşümün nasıl yapılacağına örgütle birlikte karar vereceklerini vurguladı.

İçeriği hakkında bilgi vermekten birkaç kez sormama karşın özenle kaçındı.

Geçmişten bu yana “CHP’nin önemli isimleri tarafından hazırlanmış, zamanında bir türlü hayata geçememiş çok iyi çalışmaların bulunduğunun” altını çizmekle yetindi.

“Yeni yapıyı tanımlamak gerekirse İskandinav mı, yoksa başka bir model mi?” diye sordum, yanıtı şöyle oldu:

“Oralardaki durum Türkiye’nin gerçekleriyle farklı... Bu tamamen Türkiye’ye özgü bir model; örgütlenme modelini tamamen değiştirecek…”

Kılıçdaroğlu, bu aşamada “Kurultayın zamanında yapılacağını, belki yeni yapılanma için yerel seçim sonrasına dönük olarak Tüzük Kurultayı” gerçekleştirebileceklerini de belirtti.

Başka da bir şey söylemek istemedi"