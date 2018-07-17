Kılıçdaroğlu: Parlamentoda mücadele güçlendirilmeli; etkin bir şekilde Meclis'in yetkilerini savunacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına yeni sistemde parlamentonun yetkilerinin korunması konusunda ‘kararlı mücadele etmeleri’, Meclis'in yetkilerini etkin bir şekilde savunma konusunda talimatı verdi. Öte yandan Kılıçdaorğlu CHP’nin mücadelesine reçete olacak bir manifesto hazırlanmasını istedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak yaklaşık 4 saat süren toplantıda yerel seçim çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan değişiklikleri içeren kararnameler masaya yatırıldı.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın kulis haberine göre MYK’da yeni sistemde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden dolayı rahatsızlıklar dile getirilirken, bu kararnamelerin Meclis’i devre dışı bırakmaya yönelik bir uygulama olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, CHP’nin Meclis yetkilerini kararlı bir şekilde savunmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, kurmaylarına, “Meclis’in etkin bir şekilde çalıştırılması ve alanın kararnamelere bırakılmaması” konusunda talimatlar verdi. Söz konusu kulis haberi şöyle devam ediyor:

Kılıçdaroğlu kurmaylarından, CHP’nin önümüzdeki dönem Türkiye’nin temel sorunları ile mücadelesinde reçete olacak nitelikte bir manifesto hazırlamalarını istedi. Kılıçdaroğlu, “Parlamenter mücadele konusunda etkin bir şekilde Meclis’in yetkilerini savunacağız. Parlamentodaki muhalefet, toplumsal mücadelenin öncüsü olur. O nedenle parlamenter mücadele güçlendirilmeli” dedi.

CHP, parlamentoda kararlı mücadele temelinde muhalefet partileri ile temas kuracak. CHP’nin temas kuracağı partiler arasında AKP ile birlikte Cumhur İttifakı’nda bulunan MHP de yer alacak.