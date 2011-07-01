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Dünya

KILIÇDAROĞLU PAPANDREU İLE BİR ARAYA GELDİ ATİNA(A.A)

01 Temmuz 2011 22:57

-KILIÇDAROĞLU PAPANDREU İLE BİR ARAYA GELDİ ATİNA(A.A) - 01.07.2011 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papandreu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Papandreu, görüşmeleri öncesinde yaptıkları açıklamada, iki ülke ilişkilerindeki dinamizme vurguda bulundular. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, iki ülke halkları arasındaki yakınlaşmaya örnek olarak her iki ülkede haklarının karşılıklı olarak birbirlerinin ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaret yoğunluğunu gösterdi. İki ülke arasındaki ilişkilerde daha da ilerleme kaydedilmesi arzusunu da dile getiren Kılıçdaroğlu, Papandreu'ya gerek misafirperverliği gerekse Konsey Toplantısı'ndaki mükemmel organizasyon için teşekkürlerini sundu. Kılıçdaroğlu, Papandreu'nun liderliğinde Yunanistan'ın mali krizle mücadelede başarılı olacağına dair inancını da ifade etti. Genel başkan, halkların kardeşliğine olan inancını da vurguladı. Papandreu ise CHP Liderini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet, yarın öğle saatlerinde Selanik'e geçecek. Batı Trakya'ya da bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmesinin planlandığı öğrenildi.

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