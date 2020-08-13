Kılıçdaroğlu, Özel ve Kaftancıoğlu'nu mermiyle tehdit eden kişi hakkında 6 yıla kadar hapis istemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu sosyal medyada mermiyle tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılan Mehmet Emin G. (24) hakkında “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Emin G'nin sosyal medya hesabı üzerinden 3 Mayıs 2020 tarihinde içi mermi dolu bir kavanoz resmi üzerine yazı yazarak CHP ve HDP resmi sosyal medya hesaplarıyla, Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel’i etiketlediği anlatıldı. İddianamede “Söz konusu eylemin bu kişilere yönelik silahlı tehdit olarak değerlendirilebileceği düşünülse de genel merkez hesaplarını etiketleyerek CHP ve HDP genel merkezlerini ve tüzel kişiliğini hedef almaktadır" denildi.

"Hedef alınan CHP seçmeni"

Söz konusu paylaşımın basit bir tehdidi aştığı ifade edilen iddianamede hedef alınan kişilerin CHP Tüzel Kişiliği ve onun seçmenleri olduğu vurgulandı. Tüzel kişiliklere yapılan tehdit olduğunu değerlendiren savcı, bu sebeple Kılıçdaroğlu, Özel ve Kaftancıoğlu’nun şikâyetlerinin alınmadığını belirtti.

6 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede ev hapsindeki sanık Mehmet Emin G. hakkında “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehditö suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.





