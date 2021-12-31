Kılıçdaroğlu: Özel masaları Süleyman Soylu anlar

Gazeteci Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazetecilerle yaptığı toplantıda, “Suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunsunlar. Telefonlarımızın dinlendiğini biliyoruz. Özel masalar kurulduğunu da biliyoruz” dediğini aktardı. Yetkin, “Özel Masalar nedir?” sorusuna CHP liderinin bıyık altından gülerek, “Özel masaları Süleyman Soylu anlar. Geri adım atmayız” dediğini iletti.

Yetkin, “CHP lideri acaba İçişleri bünyesinde siyasi parti faaliyetlerini izlemeye yönelik özel birimler kurulduğunu mu ima ediyordu? Ayrıntı vermedi. Ama bu iki konunun iktidara yönelik iki uyarı olduğu görülüyor” diye yazdı.

“Tıpkı bir gün önce DEVA lideri Ali Babacan’da, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Meral Akşener’de gözlediğim gibi Kılıçdaroğlu’nda da bir moral ve özgüven artışı gözledim” izlenimini aktaran Yetkin dövize bağlı lira hesabı sonrasında doların düşmesi, faizin düşürülmesiyle Erdoğan ve iktidara moral geldiğinin hatırlatılmasına üzerine, CHP liderinin şu yanıtını aktardı:

“Türkiye en büyük soygununu yaşadı. Bu soygunun büyüklüğü ne, bu vurgunu kim yaptı? Hazine, Merkez Bankası, kamu bankaları, herkes devrede. Ama dengeyi sağlayamıyorlar. Meclis açılınca soru önergesi vereceğiz. Kabul etsinler, bankalar sayıları versin, herşey ortaya çıkar. Ama MHP oylarıyla reddederler.

“84 milyon insan bir avuç insana çalışıyor. Merkez Bankası faiz düşürdü de piyasada faiz düştü mü? Kredi kartlarında faizler düştü mü? Çiftçi kredi faizleri düştü mü? Erdoğan’ın bunlardan haberi var mı? Erdoğan kendi dünyasında yaşıyor.

“Bununla moral üstünlük sağlandı diyorlarsa, sandığı hemen getirsinler. Moral üstünlüğü görelim.”

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