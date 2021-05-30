Kılıçdaroğlu, Özal ailesini ziyaret etti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>CHP Genel Başkanı <strong>Kemal Kılıçdaroğlu</strong>, 8’inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın eşi<strong> Semra Özal</strong> ve ailesini Beşiktaş’taki evlerinde ziyaret etti.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/05/1622380312339-kilicdaroglu-ozal-ailesini-ziyaret-etti-1813-dhaphoto-1.jpg" alt width="600" height="400" /></p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/05/1622380334645-kilicdaroglu-ozal-ailesini-ziyaret-etti-1813-dhaphoto-3.jpg" alt width="600" height="400" /></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>