Kılıçdaroğlu: Öyle anlaşılıyor ki Almanya, sözde soykırım olaylarında yanına bir devlet daha istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Parlamentosu'nun 'soykırım' tasarısını kabul etmesiyle ilgili olarak, "Öyle anlaşılıyor ki Almanya, sözde soykırım olaylarında yanına bir kişi, bir devlet daha istiyor. Böyle bir arayışı var ve bu gerçekten Alman parlamentosunda büyük bir talihsizliktir" değerlendirmesi yaptı.

Tarım sektörüne ve çiftçilerin problemlerine yönelik Adana'da bir dizi ziyaret ve toplantı gerçekleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra bir otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Öyle anlaşılıyor ki

Almanya yanına bir devlet daha istiyor"

Almanya parlamentosunun Ermeni Soykırımı'nı meşrulaştıran yasa tasarısını Meclis'ten geçirmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bir parlamentonun konusu bu olay olmamalı. Geçen hafta Almanya'ya gittiğimde yaptığım görüşmelerde bu tasarının çok yanlış olduğunu, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri bozacağını sadece Türkiye ile Almanya arasında değil, Almanya'da yaşayan vatandaşları, Türk ve Türkiye kökenlileri rahatsız edeceğini ve ciddi huzursuzluklara kaynaklık yapacağını bildirdim. Anlayamadığım nokta şu; neredeyse her hafta Merkel'le görüşme var. Neden bu konu yeterli ağırlıkta Almanya'ya hissettirilmiyor? 5 ayrı yetkili kişiye, siyasi parti liderlerine mektup gönderdim ve Türkiye ile Almanya ilişkilerini zedeleyeceğini ifade ettim. Parlamentoun konusunun bu olmayacağını ifade ettik ama Türkiye'nin maalesef dış politikada izlediği yanlış yol ve yöntemler kendi ağırlığının yeterince hissettirilmemesine yol açıyor ve bu tablo bizim kabul edeceğimiz bir tablo değil. Bu olay tarihçiler tarafından ele alınıp değerlendirilmesi gerken bir olay diye. Öyle anlaşılıyor ki Almanya sözde soykırım olaylarında yanına bir kişi, bir devlet daha istiyor, böyle bir arayışı var ve bu gerçekten Alman parlamentosunda büyük bir talihsizliktir."