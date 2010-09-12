T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu referandumda oy kullanamadı.

Referandumda oy kullanma süresi sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy kullanamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adres değişikliğini beyan etmediği, bu yüzden de YSK'ya kayıtlı olmadığı belirtildi.



Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Ankara'da sandığa gitti.



Selvi Kılıçdaroğlu, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde 4143 nolu sandıkta oyunu kullandı.



Gazetecilerin Selvi Kılıçdaroğlu'na 'eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullanıp kullanmayacağına' ilişkin sorusu üzerine, ''Hayırlı olsun. Eşim şu anda İstanbul'da'' karşılığını verdi.



Kılıçdaroğlu, gazetecilerin aynı soruyu ısrarla sorması üzerine ''Kendisi şu anda İstanbul'da'' dedi.



