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Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ öğrencilerini aracına aldı, okula kadar bıraktı

"O nasıl içeri girebildi ki? Stickerı mı var?"

04 Nisan 2018 15:29

T24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yol kenarında okula gitmek için otostop çeken Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerini aracına aldı. Kılıçdaroğlu, öğrencileri okulun içine kadar bıraktı.

Kılıçdaroğlu'yla selfie çektiren gençler, 100. Yıl Evleri'nin sosyal medya hesabı Facebook'taki adresinde paylaştı. Paylaşımın altına pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından yorum geldi. Bazı kullanıcılar, fotoğrafların photoshop olup olmadığını sorarken, bazıları ise, esprili bir dille, "İçeri nasıl girebildi ki? Stickerı mı varmış" diye yazdı. 

Paylaşımın altında yer alan bazı yorumlar şöyle:

 

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