Kılıçdaroğlu Orhan Pamuk arayıp ne dedi?

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumda 'evet' oyu vereceğini açıklayan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'u aradı. Ünlü yazara CHP'nin görüşlerini aktaran Kılıçdaroğlu, Pamuk'un kendisine “Ben edebiyatçıyım ve böyle siyasi bir tartışmanın tarafı olmaktan rahatsızım. Yurtdışında olacağım için referandumda da oy kullanamayabilirim” dediğini açıkladı.



Kılıçdaroğlu dün gerçekleşen görüşmede Pamuk’a söylediklerini Cumhuriyet Gazetesi'ne şöyle anlattı:



Kendisine paketin 12 Eylül’le hesaplaşma olduğu yönünde AKP iktidarının tezlerine karşı partimizin görüşlerini anlatma fırsatı buldum. Kendisine şunları söyledim: “Bu anayasa bırakın 12 Eylül dönemi ile hesaplaşmayı, o dönemden daha ağır biçimde var olan haklarınızı dahi elinizden alacak. Danıştay’a gitme hakkını vatandaşın elinden almayı 12 Eylül paşaları bile akıl edememişti. Ama bu pakette maalesef bu da var.”



Sayın Pamuk ise görüşlerime saygı duyduğunu belirttikten sonra kendisinin siyasetçi değil, edebiyatçı olduğunu ve bu tartışmalara girmeyi hiç doğru bulmadığını belirtti.



Sayın Pamuk’un görüşleri bizi dinledikten sonra değişti mi, değişmedi mi bunu bilme imkânımız yok. Ama bugün yurtdışına çıkacağını ve o nedenle oy kullanamayacağını söyledi. Tercihi ne olursa olsun görüşlerine saygı duyuyoruz. Oldukça içten bir görüşme olduğu kanaatindeyim.





Pamuk’tan Kılıçdaroğlu’na tavsiye



Pamuk’un görüşme sırasında CHP liderine, kendisini yakından takip ettiğini belirterek “Kendi bildiğiniz doğruları söylemeye devam edin. Nasılsanız öyle davranın. Ben de yıllardır öyle yapıyorum. Başarımda bu özelliğimin rolü büyüktür” tavsiyesinde de bulunduğu öğrenildi.





