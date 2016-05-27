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Kılıçdaroğlu Ordu'da tırpan salladı

Bahçe sahibi ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu’na partililer yöreye özgü kasket ve yelek verdi

27 Mayıs 2016 13:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ordu teşkilatı tarafından düzenlenen Fındık Çalıştayı’nın ardından fındık bahçesinde tırpan salladı.

Fındık Çalıştayı’nın ardından beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve bölge milletvekilleriyle birlikte, bir süre önce vefat eden CHP 22. Dönem Ordu Milletvekili Kazım Türkmen’in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yakın bir alanda fındık bahçesine geçti.

Bahçe sahibi ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu’na partililer yöreye özgü kasket ve yelek verdi. Kılıçdaroğlu, bahçe sahibinden aldığı tırpan ile ot biçmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, tırpan sallarken partililer de alkış tuttu.

Bir süre fındık dallarını inceleyen ve fındık olup olmadığını gözleyen Kılıçdaroğlu, buradan ayrılarak parti teşkilatı tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

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