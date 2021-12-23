Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreç içinde bir şekliyle seçim olacak ve Türkiye gerçekten yeni bir hamleyi hayata geçirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir sanayicinin, üreticinin umutsuzluğa kapılmasına yer yok. Zaten önümüzdeki süreç içinde bir şekliyle seçim olacak ve Türkiye gerçekten yeni bir hamleyi hayata geçirecek. Daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. " dedi.

Kılıçdaroğlu, Adana Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve OSB Başkanları ile görüşme sonrası açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Siyasetin ekonomide yarattığı sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Şunu kendilerine açık ve net ifade ettim. Gidişin iyi olmadığını herkes biliyor üç aşağı beş yukarı. Ciddi sorunlar var. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Türkiye, bütün bu sorunları aşabilir. Bütün sorunlarını akılcı politikalarla çözebilir. Kendilerine bizim öngördüğümüz stratejinin bütününü anlattım. Demokrasi ve üretim vurgusunu yaptım. Sosyal devlet vurgusunu yaptım.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Enerji maliyetlerinin yüksekliğini ifade ettim. Nasıl çözeceğimizi anlattım. Hiçbir sanayicinin, üreticinin umutsuzluğa kapılmasına yer yok. Zaten önümüzdeki süreç içinde bir şekliyle seçim olacak ve Türkiye gerçekten yeni bir hamleyi hayata geçirecek. Daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız.

Urfa Büyükşehir Belediyesi’ni kazandığımız zaman, araziye güneş araziyi yapacağız, elektriği bedava vereceğiz. Adana’da da öyle bir arazi olursa onlara da elektriği bedava veriririz"