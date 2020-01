Kılıçdaroğlu: Onlar kul hakkını yerler, biz kul hakkını yemeyiz

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Kalbimiz Afrin için atıyor. Afrin\'de askerlerimiz var. Onların başımızın üstünde yeri var. Onlar, eksi 30-35 derecede, zor şartlarda mücadele ediyorlar, biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşayalım diye. Terör örgütleriyle mücadele ediyorlar. Terörden en büyük acıyı çeken bir ülkenin vatandaşları olarak kendi ülkemizde terör istemiyoruz. Hiçbir ülkede terör istemiyoruz.\" dedi.

Kılıçdaroğlu, \"Bugün saraylarda oturanlar, sarayı kaça yaptığını millete söylemiyor. Ama sözüm söz, her kuruşun hesabını bu millete vermek, benim namus borcumdur. Benim onlardan çok temel bir farkım var. Onlar kul hakkını yerler, biz kul hakkını yemeyiz, kul hakkını sonuna kadar savunuruz ve koruruz.\" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi Soğanlık Yenimahalle tapu dağıtım törenine katıldı. Törene Kılıçdaroğlu\'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Kemal Kılıçraoğlu\'na üzerinde “Adalet\" yazan bir maket hediye etti. Öz, Kılıçdaroğlu\'na hediyeyi vermeden önce ise, maketi, Çin\'de eğitimi iyilşetirmek için Hong Konglu bir sanatçının yaptığını belirterek, “Sanatçı, siyasetçi, kültür adamlarına bunu giydiriyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde sergileniyor. Türkiye\'de teklifi bana getirdiler. Ben de bir tema belirledim. Ekibimizle belirledik, aynısını yaptırdık. Bir anı olarak da size takdim etmek istiyorum\" dedi. Ardına Öz maketi Kılıçdaroğlu\'na takdim etti. Maket Kılıçdaroğlu\'nun konuşması boyunca kürsüde durdu.

“GERİYORLAR ORTAMI\"

Kemal Kılıçdaroğlu törende bir konuşma yaparak, “Türkiye\'de adalet için 732 kilometre yürüdüm. Sadece benim için mi? Hayır. Benim çok şükür bir derdim, şikayetim yok. Ama bu ülkede kim adalet istiyorsa, görüşü, kimliği, inancı ne olursa olsun, sözüm söz, bu can onun yanında olacak, onun için mücadele edecek. Adalet bunun için. Hepimiz birlikte yaşamak istiyoruz, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kavga, gerginlik istemiyoruz, her evde aş olsun, iş olsun, herkes evinde huzur içinde yaşasın, her evde barış olsun istiyoruz. Neden kavga edelim, hangi gerekçeyle? Geriyorlar ortamı. Biz, gerginlikten yana değiliz. Biz, kendi ülkemizde hep beraber, birlikte, 80 milyon huzur içinde yaşamak istiyoruz\" dedi.

“KALBİMİZ AFRİN İÇİN ATIYOR\"

Kılıçdaroğlu, “Kalbimiz Afrin için atıyor. Afrin\'de askerlerimiz var. Onların başımızın üstünde yeri var. Onlar, eksi 30-35 derecede, zor şartlarda mücadele ediyorlar, biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşayalım diye. Terör örgütleriyle mücadele ediyorlar. Terörden en büyük acıyı çeken bir ülkenin vatandaşları olarak kendi ülkemizde terör istemiyoruz. Hiçbir ülkede terör istemiyoruz. Ortadoğu\'nun kan gölüne dönmesini de istemiyoruz. Bir an önce Ortadoğu\'nun her tarafında barış, huzur olsun, herkes kardeşçe yaşasın. En büyük arzumuz budur\" diye konuştu.

“SANMAYIN SADECE BU SORUN KARTAL\'DA ÇÖZÜLDÜ\"

Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir sorunu çözmek için önce inanmak ve \'bu sorunu çözeceğim\' demek gerek. Kartal\'da binlerce kişi tapusu olmayan evde oturuyorsa, yıllardır mücadele ediliyor ve söz verildiği halde yerine getirilmiyorsa, bir belediye başkanı \'Ben bu sorunu çözmeye kararlıyım, sorunu çözmek için mücadele edeceğim\' diyorsa, bugün geldiğimiz tablo, inanmışlığın sorunu nasıl çözeceğini bize gösteriyor. Bir sorunu çözmek için önce soruna kilitlenecek, azim ve kararlılıkla yola çıkacaksınız. Azim ve kararlılıkla yola çıkarsanız, çözemeyeceğiniz hiç bir sorun yoktur. Biz, sorunları çözmek için ortak aklı egemen kılıyoruz. Kim adaletsizlikle karşı karşıya ise kim hak aradığı halde yıllardır o hakkı ve hukuku alamıyorsa, adaleti sağlayamıyorsa, biz hep beraber mücadele edeceğiz. Adaleti, hakkı ve hukuku birlikte sağlayacağız. Tabii sanmayın sadece bu sorun Kartal\'da çözüldü. Evet, bu sorun Kartal\'da çözüldü ama bu sorunu yaşayan Türkiye\'de binlerce insan var\" şeklinde konuştu.

“GEBZE\'Yİ VE KOCAELİ\'Yİ ALACAĞIZ, TAPU SORUNUNU TAMAMEN ÇÖZECEĞİZ\"

Kılıçdaroğlu, “Burnumuzun dibinde, Gebze var. Onlarca yıldır çözülemiyor. Ben genel başkan, grup başkan vekili olmadan, milletvekiliyken oraya gittim, bölgede toplantı yaptık, yine defalarca söz verildi ama çözülmedi, çözemiyorlar. Kim çözecek? Biz çözeceğiz, çözmek için mücadele edeceğiz. Kartal\'dan Gebze\'ye selam gönderiyorum. Kartal, belediyeyi CHP\'ye verdi, sorunu çözüldü. Gebze ve Kocaeli, sana sesleniyorum. Gebze\'yi ve Kocaeli\'yi alacağız, tapu sorununu tamamen çözeceğiz. Neden böyle özgüvenle söylüyorum? Nedeni şu, biz cebimiz için çalışmıyoruz, biz vatandaş için çalışıyoruz. Vatandaş evinde huzur içinde yaşıyorsa, ben huzur içinde olacağım. \'Vatandaşın derdi var, ben keyfime bakayım.\' olursa, o memlekette huzur olmaz. Ne zaman vatandaş huzurlu, siyasetçi de huzurlu olacak. Siyasetçi huzurlu, vatandaş huzursuzsa o memlekette bir sorun var demektir\" dedi.

“ONLAR KUL HAKKINI YERLER, BİZ KUL HAKKINI YEMEYİZ\"

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bugün saraylarda oturanlar, sarayı kaça yaptığını millete söylemiyor. Ama sözüm söz, her kuruşun hesabını bu millete vermek, benim namus borcumdur. Benim onlardan çok temel bir farkım var. Onlar kul hakkını yerler, biz kul hakkını yemeyiz, kul hakkını sonuna kadar savunuruz ve koruruz. Millete her kuruşun hesabını verebiliyorsanız, sizden daha değerli birisi yoktur. Bizim siyaset felsefemiz de ahlak felsefemiz de inanç felsefemiz de böyledir\" diye konuştu.

TAPULARI DAĞITTILAR

Törenin ardından Kemal Kılıçdaroğlıu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ile birlikte tapuları dağıttı. Tapu alanlarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu\'nun omzuna yaşlı bir kadının elini attığı görüldü. Törende toplam 780 kişiye tapuları verildi.

