Kılıçdaroğlu: Önce yereli halledelim, sıra başbakanlığa da gelecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu,

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tuzla mitingi sırasında atılan "Başbakan Kemal" sloganlarına "Önce şu yerel seçimleri halledelim, sonra sıra başbakanlığa gelecek" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, Tuzla Sahili’nde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Herkesin inancına saygılı olacaklarını belirten Kılıçdaroğlu; "Hiç kimseyi inancından dolayı ötekileştirmeyiz. Hiç kimseyi kimliğinden ötürü ötekileştirmeyiz. Bizim inancımız, felsefemiz şu, insan Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır ve bizim başımızın üstünde yeri vardır. Bunu herkesin bilmesini isterim." dedi.

İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül ve Tuzla Belediye başkan adayı Cemil Ekşi’nin de katıldığı mitingde konuşan Kılıçdaroğlu kalabalığın ‘başbakan Kemal’ şeklindeki sloganlara karşılık “Önce şu yerel seçimleri bir halledelim. Ondan sonra sıra başbakanlığa gelecek. Sözüm söz, ahtim var, siz oy verdiğiniz sürece bütün kapıları açacağız” dedi.

Türkiye’yi hep beraber yeniden inşa edeceklerine yürekten inandığını söyleyen Kılıçdaroğlu önceliğin yerel seçimler olduğnu belirterek şunları söyledi; “İstanbul’un ve Türkiye’nin iyi yönetilmediğini biliyoruz. Türkiye gerçekten de demokrasi açısından, özgürlükler açısından, bireysel haklar açısından geriye gidiyor. Bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna hep beraber tanık oluyoruz. Ayın 30’u geliyor, sandığa gideceğiz. Demokrasi şöleni içerisinde gideceğiz. Ne yapacağız, oylarımızı hazırlayacağız, İstanbul’da, yerelde halkın iktidarını kuracağız. Bizim kitabımızda kavga etmek yok. Barış içinde yaşayacağız, huzur içinde yaşayacağız, bu ülkeye barışı, bu ülkeye huzuru getireceğiz. Emin olun öyle bir Türkiye idealim var ki, sokağa çıktığımızda tanımadığımız bir insana bile güler yüzle selam vereceğimiz bir Türkiye yaratma idealim var, ve bunun için yola çıktım.”

'Herkesin inancına saygılı olacağız'

Herkesin inancına saygılı olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti; “Hiç kimseyi inancından dolayı ötekileştirmeyiz. Hiç kimseyi kimliğinden ötürü ötekileştirmeyiz. Bizim inancımız, felsefemiz şu, insan Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır ve bizim başımızın üstünde yeri vardır. Bunu herkesin bilmesini isterim. Geçen seçimlerde ve ondan önceki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarımın vicdanına seslenmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy verdiniz doğru, o oylar sizin ananızın ak sütü kadar helaldir. Ben size hiçbir zaman şu suçlamayı yapmadım. Neden şu partiye oy verdiniz diye bir suçlama yapmadım. Her insan inandığı partiye gider oyunu verir. Ama ortak bir payda yaratmak zorundayız. Ortak payda ahlaktır. Ahlakın üzerine ortak paydayı işletmek ve beraber olmak zorundayız."

'Halkı soyan bir yönetici olamaz'

'Ahlak bütün inançların ortak paydasıdır, herkesin bunu bilmesini isterim' diyen Kılıçdaroğlu, "O yurttaşlarıma şunu söyleyin, mademki ahlaklı bir Türkiye istiyoruz. O zaman siyasette de ahlak olması lazım. Halkı soyan bir yönetici olmaz. Halkın cebine elini uzatan bir siyasetçi olmaz. Eğer siyasetçi zenginleşiyorsa görev yaparken, bilin ki halk fakirleşir. Onun için söylüyorum, ve size söz veriyorum, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında biz zenginleşmeyeceğiz, halk zenginleşecek, zenginliği size vereceğim.” diye konuştu.

'Esnafınız dükkanınızı hırsıza teslim eder misiniz?'

Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veren vatandaşlara seslendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Esnafsanız dükkanınızı hırsıza teslim eder misiniz, evinizi hırsıza teslim eder misiniz? Ülkeyi de hırsıza teslim etmeyin. Ülkeyi hırsıza teslim etmeyeceğiz. Bunun mücadelesini yapacağız. Eğer evimi teslim etmiyorsam, dükkanımı teslim etmiyorsam, ülkemi de teslim etmem. O nedenle temiz siyaset, o nedenle ahlaklı siyaset çok önemlidir. Ahlakı erdemli kılan adalettir. Adalet toplumun vicdanıdır. Bunun üzerinde yükselir” dedi.