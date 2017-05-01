Kılıçdaroğlu, olağan kurultayı niye öne çekti?

Anayasa değişikliğinin 16 Nisan’da kabul edilmesinden sonra AKP kanadında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a AKP Genel Başkanlığı yolunu açacak adımlar atılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultayın öne çekileceğini açıkladı.

2018 yılı Ocak ayında yapılacak kurultayın, parti içi tartışmayı sonlandırmak olası bir erken seçime karşı bu yılın kasım ayında yapılacak. Kurultay takvimi partinin yetkili kurulların toplantısında netleşecek.

'Muhalifler' ne yapacak?

CHP’de bugüne kadar 18'i olağanüstü olmak üzere 53 kurultay yapıldı. Kasım ayında beklenen 36. kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü aday görülüyor. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık yarışına tek başına girmesi beklenmiyor. Referandumda meydanlarda kalabalıklara seslenen Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın da aday olması bekleniyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke’nin de bir sürpriz yapacağı da iddia ediliyor.

Baykal merak ediliyor

CHP lideri ile dün sürpriz bir görüşme yapan eski genel başkan Deniz Baykal’ın nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor. Kulislerde Baykal’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak baktığı ifade ediliyor.

CHP’de neler oluyor?

CHP'nin 16 Nisan referandum süreci değerlendirmek için yaptığı Meclis Grubu, Parti Meclisi toplantılarında olağanüstü kurultay talepleri yapıldı. Kulislerde ise parti içindeki ekipleşmeler dikkat çekiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Özgür Özel, İlhan Cihaner, Aykut Erdoğdu, Veli Ağbaba’nın birlikte hareket ettikleri söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun daha önceki kurultayda karşısına çıkan Muharrem İnce ve ekibi de olağanüstü kurultay talepleriyle dikkat çekiyor.