CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Türkiye’ye AB’ye tam üyelik dışında alternatif” öneri sunmasının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “OHAL’e teslim olmuş bir Türkiye için AB hayali kurmuyoruz. Ama yeniden demokrasiyi ve hukuku tesis ettiğimizde tam üyelik dışında başka statü düşünmüyoruz” yanıtı verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle kahvaltıda buluştu. Genel Başkan Yardımıcısı Öztürk Yılmaz’ın da hazır bulunduğu toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantıda, Türkiye’nin AB üyeliği, OHAL uygulamaları masaya yatırıldı, büyükelçiler ittifak ve erken seçim tartışmaları gibi Türkiye’nin iç politikasına dönük merak ettikleri soruları Kılıçdaroğlu’na yöneltti.

‘Kararı Saray verir’

Edinilen bilgiye Kılıçdaroğlu, erken seçim ihtimali ile ilgili soruya, “Eğer erken seçim olacaksa, AKP kendisi için avantaj hissettiği yerde seçime gider. Bunun kararını tek başına verecek olan Saray’dır. Bu konuda Hükümetin yetkisi yok” dedi. AKP, MHP ve BBP’nin seçim ittifakı ile ilgili soruya da, “AKP, MHP ve BBP referandumda da birlikte hareket etmişti. Bu yeni bir ittifak değil. Türkiye’de demokrasiyi ve otokrasiyi tercih eden iki kesim var. Biz demokrasiyi savunan kim varsa dayanışma içinde olacağız, birlikte hareket edeceğiz. Ama otokrasiyi savunanlar da zamanla demokrasiyi tercih edecektir” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa ziyareti sırasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye AB’ye tam üyelik dışında alternatif öneri sunmasının anımsatılması üzerine “Şu anda hukuk askıya alınmış, OHAL’e teslim olmuş bir Türkiye için AB hayali kurmuyoruz. Ama yeniden demokrasiyi ve hukuku tesis ettiğimizde tam üyelik dışında başka statü düşünmüyoruz” dedi. Türkiye’nin dış politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Biz ABD, AB ve diğer ülkelerle işbirliği ve anlayışını esas alan, Türkiye’nin çıkarlarını ön planda tutacak yeni bir dış politika vizyonu getireceğiz” dedi.

Sandık güvenliği soruldu

Kılıçdaroğlu seçimlerde sandık güvenliği ile ilgili soruya da, “Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. AGİT ve Avrupa Konseyi seçim güvenliği ile ilgili raporlar hazırladı. Biz de gönüllü sivil toplum örgütü ve platformlarla sandık güvenliği sağlama çabası içindeyiz” dedi

‘Amaç: Demokrasiyle bütünleşme’

Toplantının sonunda Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger açıklama yaptı. Yılmaz, Türkiye’nin Rusya, AB ve ABD ilişkilerinin geniş kapsamlı bir şekilde konuşulduğunu belirterek, “Amacımız şudur; Türkiye’nin AB değerleriyle, demokrasiyle tekrar bütünleşmesi, huhukun üstünlüğü ve insan haklarıyla tekrar uyumlu bir ülke haline gelebilmesi için çaba sarfediyoruz” dedi. Berger de toplantıda verimli bir görüş alışverişi olduğunu belirtti.